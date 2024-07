Vi abbiamo parlato stamani di un possibile nuovo interesse dell’Empoli verso Simone Bastoni e proprio su questo tema il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato alcune battute a Calcio Spezia in cui conferma la grande stima verso il giocatore appena rientrato allo Spezia e anche per Szymon Zurkowski.

“Zurkowski e Bastoni sono due ragazzi che conosciamo, stimiamo e apprezziamo, ma al momento non c’è nulla di concreto.”

Sicuramente per i due giocatori il futuro sarà lontano da Spezia, da vedere se nelle prossime settimane potranno aprirsi le porte per un ritorno in azzurro di entrambi. Ricordiamo che Zurkowski alle prese dal recupero dopo l’infortunio alla caviglia che lo terrà fuori dai campi di gioco per un paio di mesi ancora.