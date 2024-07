Nonostante al momento attuale la difesa sia il reparto più completo, sono tanti i calciatori che vengono accostati all’Empoli. L’ultimo in ordine di tempo è Filippo Sgarbi, centrale classe ’97 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Ternana ma è di proprietà del Cosenza. Scuola Varese e Inter, Sgarbi ha girovagato in diverse squadre (Caronnese, SudTirol, Perugia, Cosenza e Ternana) e sarebbe senz’altro attratto dalla sua prima avventura in Serie A. Attualmente il suo valore economico è 350 mila euro e il suo contratto scade nel 2025.

191 cm, Sgarbi è un difensore dal fisico imponente, dotato di un buono stacco e colpo di testa, ma sa destreggiarsi anche in fase di impostazione. Nelle settimane scorse del Cosenza si era fatto il nome di Cimino, ma ora è uscito fuori il nome di Sgarbi: indubbiamente Gemmi può avere gli argomenti per convincere la dirigenza calabrese a cederlo.