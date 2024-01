Dovrebbe arrivare in giornata, al massimo domani, la firma che legherà il giovane 2004 Saba Goglichidze agli azzurri. Come raccontato un paio di giorni fa, è arrivato questo arrivo a sorpresa, sia per il nome sia per la posizione dove non si pensava potesse esserci mercato. Molto probabilmente, anche questo come detto l’altro giorno, la società ha capito di essere corta nei centrali difensivi, con un Guarino che non è al meglio. Oggi sono in programma le visite mediche per il georgiano.

Stando a quanto raccolto dovrebbe essere poi siglato un contratto di tre anni con un opzione per il quarto, sarà quindi un titolo definitivo quello che legherà le parti. In questi giorni abbiamo avuto modo di capire un po’ di più del ragazzo, e stando a chi lo ha visto giocare in patria ci viene descritto come un prospetto di grande affidabilità. Da evidenziare che in Georgia è stato eletto miglior giovane della passata stagione. Ovviamente poi sarà il campo a raccontare la vera verità. Attendiamo a questo punto l’ufficialità da Monteboro.