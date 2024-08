Nonostante il mancato riscatto a fine giugno, ma come già scritto su queste pagine qualche tempo fa, Youssef Maleh è sempre rimasto un obiettivo per questo mercato. Il giocatore ha fatto molto bene lo scorso anno, e nell’assetto tattico che l’Empoli interpreta, trova la sua miglior configurazione. Ed anche D’Aversa, che lo scorso anno detto l’ok per lasciarlo partire da Lecce, è un suo estimatore e lo ritroverebbe ben volentieri. Cosa c’è di nuovo? Che nelle ultime ore l’Empoli si è mosso in maniera concreta.

Il discorso resta sempre lo stesso, ed è quello che condizionerà per lo più anche la parte finale di questo mercato, ovvero la possibilità di poter prelevare il giocatore solamente in prestito. La richiesta è partita ed il Lecce ci pensa. Chiaro è che se dovessero bussare alla porta salentina, con danaro contante, il Lecce potrebbe valutare seriamente la cessione. Ed in questo sappiamo che il solito Cagliari del solito Nicola, starebbe facendo un pensiero. Salvo situazioni particolari non ci attendiamo quindi una definizione in tempi rapidi, ci potrebbe volere anche tutta la prossima settimana.

Da parte del giocatore, stando a quanto raccolto anche attraverso alcuni colleghi leccesi, ci sarebbe ampia soddisfazione nel tornare ad Empoli, dove è stato bene e dove ha vissuto una delle sue migliori stagioni. Nelle prossime ore il DS Gemmi proverà ad intensificare i contatti, provando a trovare la soluzione che possa aggradare anche il club giallorosso. Maleh sarebbe pedina davvero preziosa per il nostro scacchiere.