Stando a quanto riporta l’edizione del “Secolo XIX”, principale quotidiano di Genova, la Samp di Accardi guarderebbe all’ennesimo giocatore dell’Empoli. In questo caso si tratta di un ex Samp, ovvero l’attaccante Francesco Caputo.

Stando al quotidiano ligure, il nome di Caputo circolerebbe da qualche giorno, poiché i blucerchiati vogliono costruire una squadra che sia un mix di esperienza e gioventù. Caputo, tornato in azzurro proprio dopo l’esperienza blucerchiata (13 gol in tutto) si era tirato dietro diverse critiche dai tifosi della Samp al suo addio. Ricordiamo che “the gol machine” è in scadenza 2025 con l’Empoli.