Anche il Como sembrerebbe essere interessato alle prestazioni del giovane attaccante dell’Empoli, Bohdan Popov. La notizia la prendiamo per come arriva, riportata dai colleghi di TuttoMercatoWeb, che parlano di un interesse manifestato dal club lariano. Un inserimento che andrebbe ad aggiungersi alle attenzioni che, ormai da tempo, Atalanta e Cagliari stanno riservando al giovane attaccante azzurro. Onestamente, mentre scriviamo, non abbiamo riscontri precisi rispetto a questa richiesta di informazioni, considerando anche che, come dichiarò tempo fa il suo procuratore, potrebbe aprirsi anche una pista che porta all’estero.

È chiaro che Popov, nonostante le presenze limitate collezionate nella passata stagione, è un calciatore che ha destato interesse e che molti considerano un investimento importante in prospettiva futura. Un discorso che vale naturalmente anche per l’Empoli, che, almeno al momento, non inserisce Popov nella prima fascia dei giocatori destinati a partire. In quella lista, infatti, sappiamo esserci soprattutto Shpendi e Guarino. L’ipotesi già ventilata di una cessione all’Atalanta con permanenza in azzurro per un’altra stagione potrebbe, semmai, rappresentare la soluzione migliore e anche quella maggiormente gradita. Una situazione che, comunque, al momento non appare nemmeno vicina alla concretizzazione. Cosa che magari potrebbe interessare anche al Como mentre il Cagliari vorrebbe subito il ragazzo.

Quella del Como rappresenta quindi una nuova manifestazione d’interesse che registriamo e riportiamo, pur mantenendo il legittimo punto interrogativo che accompagna informazioni di questo tipo in una fase così iniziale del mercato. È evidente, comunque, che quello di Bohdan Popov sarà uno dei nomi di cui parleremo maggiormente da qui alla chiusura della sessione estiva, o magari anche prima, qualora dovessero arrivare sviluppi concreti.