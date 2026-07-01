Tra le valutazioni che l’Empoli sta facendo in questa fase iniziale del mercato, ne emerge una che avrebbe anche un sapore decisamente particolare. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club azzurro avrebbe infatti manifestato un interesse nei confronti di Gastón Brugman, centrocampista uruguaiano già protagonista con la maglia dell’Empoli tra il 2007 ed il 2012 (20 presenze tra i professionisti con due gol) e attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Pescara. Al momento siamo nel campo dei contatti e dei primi approfondimenti, senza che ci siano trattative vere e proprie già impostate. Tuttavia, il nome dell’ex azzurro è finito sul tavolo delle valutazioni e rappresenta un profilo che, per caratteristiche tecniche ed esperienza, potrebbe essere interessante.

Brugman, oggi 33enne, è reduce dall’annata vissuta con il Pescara, dopo un percorso che negli ultimi anni lo ha visto indossare anche le maglie di Palermo e Parma, società con la quale è stato protagonista della promozione in Serie A. Ha avuto anche un esperienza di due anni a Los Angeles con i Galaxy. Nel corso della sua carriera ha sempre confermato quelle qualità che già da giovanissimo avevano fatto innamorare Empoli. Visione di gioco, qualità nel palleggio, capacità di dettare i tempi della manovra e un piede destro in grado di fare la differenza anche sui calci piazzati ne hanno sempre fatto un centrocampista di livello. Ad Empoli, del resto, Brugman era considerato uno dei talenti più cristallini usciti dal settore giovanile negli ultimi anni. La sensazione diffusa era quella di trovarsi di fronte ad un giocatore destinato ad una carriera di primissimo piano. Un importante infortunio, unito ad una fase riabilitativa che probabilmente non fu gestita nel migliore dei modi, ne ha inevitabilmente rallentato il percorso, impedendogli forse di raggiungere quei traguardi che il suo talento sembrava lasciar presagire.

Dal punto di vista tattico, Brugman è un play naturale, un centrocampista che dà il meglio di sé davanti alla difesa, ma che può agire anche in una mediana a due grazie alla sua intelligenza calcistica e alla qualità nella costruzione del gioco. Un profilo che, in un centrocampo chiamato ad avere personalità e geometrie, potrebbe rappresentare un valore aggiunto. C’è poi un aspetto tutt’altro che secondario. Da quanto ci risulta, Brugman accoglierebbe con grande entusiasmo la possibilità di tornare a vestire la maglia azzurra. Empoli è una piazza alla quale il giocatore è sempre rimasto legato e l’idea di riabbracciare il Castellani rappresenterebbe per lui un’opportunità particolarmente gradita. Per adesso è presto per parlare di una trattativa vera e propria, ma i primi contatti e le reciproche valutazioni ci sono. Vedremo se questa suggestione, che avrebbe anche un forte sapore romantico, riuscirà a trasformarsi in qualcosa di più concreto e se, a distanza di tanti anni, Gastón Brugman potrà davvero tornare a calcare il prato del “Carlo Castellani”.