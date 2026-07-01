Lo aveva scritto ieri sera ma mancava ancora la certificazione dell’ufficialità. Questa è arrivata adesso, battuta dal sito ufficiale dell’Atalanta che conferma il passaggio in nerazzurro di Diego Perillo e Francesco Oliveri. Il passaggio è a titolo definitivo ed i due andranno a rinforzare la primavera bergamasca.

Le cifre sono quelle raccontate ieri; all’Empoli andranno 4 milioni di euro più dei bonus singoli al raggiungimento di determinati obiettivi. Cessione che, lo ripetiamo, certifica un momento difficile da parte del club di Monteboro che per far cassa si priva di due potenziali gioielli. Indubbio che l’esborso dell’Atalanta non sia di poco conto vista l’età dei due. Un grande in bocca al lupo a Diego e Francesco e grazie ancora per lo Scudetto Under 17 oltre che l’Europeo di categoria con l’Italia.