Se dovesse partire Ranocchia, che sembra essere davvero vicino al Palermo, l’Empoli dovrà fare un movimento in entrata in mezzo al campo. A meno che non si pensi di riportare Marin in cabina di regia, ma il romeno potrebbe anche partire nel corso di questo mercato, va da se che ci sarebbe il solo Grassi a potersi dire effettivo nella posizione di play. L’Empoli al momento non ha in questo una priorità, rappresentata invece dalla mezzala e dalla punta, ma si sta guardando intorno cercando il nome giusto.

La candidatura potrebbe essere rappresentata da Ahmad Benali, in scadenza con il Bari. L’ex Crotone, cresciuto nel Manchester City, è giocatore di esperienza che può rappresentare un’alternativa al già citato Grassi. Elemento dotato di una buona tecnica individuale associata ad un’ottima capacità di corsa, è rapido nei movimenti e abile negli inserimenti offensivi. Adattabili a tutti i ruoli del centrocampo ma è in cabina di regia, con un centrocampo a tre, che trova la sua confort zone. Banali è ormai inserito nel nostro calcio da anni (Brescia, Pescara, Crotone le piazze con più presenze) e voglioso di poter tornare, a trentuno anni, a calcare i campi della massima categoria.

Quella del libico è ovviamente un’idea che al momento va messa nella casella dei rumors. Anche l’agente del giocatore, che è lo stesso di Baldanzi, più volte ha spinto in passato per un approdo in azzurro. Vedremo se ci saranno ulteriori argomenti o resterà solo una voce.