Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per Hellas Verona-Empoli, gara valida per la ventesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma sabato 13 gennaio alle ore 18.00.

I tagliandi sono disponibili senza limitazioni sulla vendita al costo di € 25,00 (prezzo già comprensivo di prevendita) online tramite il sito www.vivaticket.it e nei punti vendita VivaTicket (clicca qui per la ricerca sul territorio nazionale: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Per il Settore Ospiti non è consentito il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 12 gennaio dicembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Verona se sprovvisti di tagliando.

Hellas Verona FC comunica che non saranno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto stampato (non in formato digitale su smartphone). L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del “Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche” adottato da Hellas Verona nonché il regolamento d’uso dello stadio Marcantonio Bentegodi disponibili entrambi nel sito di Hellas Verona F.C. https://www.hellasverona.it/stadio/bentegodi. I cancelli dello stadio riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti) e apriranno indicativamente due ore e trenta minuti prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni. In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a prendere visione in modo particolare del regolamento d’uso dello stadio e delle altre procedure al link seguente https://www.hellasverona.it/stadio/bentegodi?a=procedure-dingresso.