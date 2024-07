L’Empoli continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, con l’obiettivo di affiancare un elemento affidabile a Grassi. Mentre Coulibaly della Salernitana resta in cima alla lista dei desideri, le difficoltà nell’operazione spingono gli azzurri a valutare alternative interessanti. In questo scenario, emerge un nome nuovo: Ronaldo Vieira della Sampdoria. Il centrocampista inglese, rientrato in blucerchiato dopo il prestito al Torino, si presenta come un’opzione intrigante per rafforzare la mediana azzurra. Con 77 presenze in Serie A, Vieira porta con sé un bagaglio di esperienza non indifferente, elemento che potrebbe rivelarsi prezioso nella corsa alla salvezza dell’Empoli.

L’interesse per Vieira segna un possibile ritorno di fiamma nei rapporti di mercato tra Empoli e Sampdoria, aprendo scenari interessanti per entrambe le società. La situazione contrattuale del giocatore e le esigenze della Sampdoria potrebbero favorire la trattativa. Il club ligure, infatti, sembra orientato a monetizzare dalla cessione di Vieira. Non è da escludere l’apertura a formule più flessibili, come un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Questa disponibilità potrebbe rappresentare un punto d’incontro ideale con l’Empoli, sempre attento a operazioni sostenibili dal punto di vista finanziario. L’eventuale arrivo di Vieira all’Empoli rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza per il centrocampo di mister D’Aversa. Il giocatore, classe ’98, ha dimostrato in passato di poter reggere il peso della Serie A, offrendo prestazioni solide e affidabili.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. L’Empoli dovrà valutare attentamente i pro e i contro dell’operazione, considerando anche le altre piste in ballo, Coulibaly su tutte. La sensazione è che il club azzurro non voglia lasciare nulla di intentato per rinforzare adeguatamente la rosa in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa. Cresciuto nel Leeds, Vieira ha vestito anche le maglie di Torino e Verona, oltre quella blucerchiata.