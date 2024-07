dal nostro inviato Simone Galli

Si è svolto ieri sera, presso i locali dell’Avis empolese, il primo incontro pubblico sul tema stadio. Una serata che ha permesso alla comunità di partecipare attivamente, con domande e osservazioni, e a cui erano presenti sia il comune, nella persona del sindaco Mantellassi, sia l’Empoli calcio, rappresentato dal direttore organizzativo Gianmarco Lupi. Assieme a loro c’era l’avvocato Federico Orso, docente di diritto amministrativo presso l’Università di Firenze e specializzato in diritto dello sport, che ha spiegato l’iter procedurale dal punto di vista legislativo.

Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Mantellassi, il quale ha posto l’attenzione sulle criticità che dovranno essere discusse e appianate. Come ha ribadito più volte, la ristrutturazione del Castellani è una opportunità per la città, ma allo stesso tempo il comune vuole fare tutte le riflessioni del caso. Massima attenzione sarà ad esempio rivolta al destino delle associazioni che attualmente occupano i locali nella “pancia” della Maratona: la volontà dell’amministrazione comunale è di confermare quelle sedi. Altra questione spinosa riguarda l’impatto che un centro commerciale può avere nell’economia del quartiere di Serravalle. Nel suo progetto l’Empoli prevede che vi siano 23 attività, oltre al Superstore di un noto marchio di generi alimentari. L’opinione del comune è che questa proposta debba essere rivista: non tanto nel numero dei locali, quanto nel tipo di attività. Il comune punterà ad avere, nel novero dei 23, servizi rivolti al cittadino come studi medici e quant’altro.

Altra problematica sollevata è la presenza o meno del mercato settimanale, che ormai da decenni è presenza fissa nella zona-stadio dopo lo spostamento da piazza Gramsci. Ma il progetto non sembra voler modificare niente dal punto di vista del mercato. Si è parlato anche di parcheggi: non bastano gli attuali, è necessario che ne vengano costruiti altri. In parte questo verrà ovviato con la costruzione di un parcheggio sotto lo stadio, ma naturalmente ciò non basta. Devono essere individuate nuove aree di parcheggio oltre a quelle esistenti. Certamente, come ha esposto il sindaco, rispetto al progetto presentato nel 2015 almeno due criticità sono state superate: la bretella che congiunge la statale alla zona di Serravalle è ormai realtà e non c’è più il problema dello spostamento dell’attività dell’atletica, visto l’imminente avvio dei lavori per la costruzione di un impianto apposito in zona Sanzio. Il sindaco ha infine spiegato quali saranno i prossimi passi che il comune intende intraprendere con la cittadinanza: nelle prossime settimane verranno organizzati incontri, camminate di quartiere e laboratori ai quali potranno partecipare tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza.

Al termine dell’intervento del sindaco il professor Orso ha analizzato e spiegato in maniera più semplice possibile la questione più tecnica, quella legislativa. Il punto di partenza è la legge 147/2013, chiamata anche legge Nardella, il primo passo verso l’attuale legislazione sugli stadi, che ha avuto diversi aggiornamenti nel corso di questo ultimo decennio. Adesso siamo in una fase preliminare: dopo la presentazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali presentato dall’Empoli, deve essere indetta una conferenza di servizi preliminare, a cui farà seguito la “dichiarazione del pubblico interesse” della proposta. Quindi si passa a una fase due, aperta dalla presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e seguita dall’indizione di una conferenza di servizi decisoria. In caso positivo, viene approvato definitivamente il progetto, con tutte le modifiche del caso che sono state discusse in queste prime due fasi. L’ultima fase è rappresentata dalla procedura di affidamento (verrà sostanzialmente indetta una gara pubblica per i lavori) e infine dalla messa in esercizio dell’impianto. Nelle foto sotto potete vedere cosa accadrebbe nel caso di inerzia (il comune ad esempio non collabora) e le varie opportunità che possono essere colte.

L’ultimo a parlare è stato Gianmarco Lupi, che ha spiegato nuovamente il progetto e ha ribadito quanto sia fondamentale per l’Empoli calcio compiere questo passo. Come ben saprete, il progetto prevede quattro fasi: demolizione e ricostruzione della curva sud, demolizione e ricostruzione della curva nord, avanzamento di quindici metri del rettangolo di gioco e, infine, demolizione e ricostruzione della tribuna centrale. Non entriamo nel dettaglio di ciò che prevede il progetto – vi rimandiamo alla conferenza che si è tenuta il 15 luglio – ma sono state esposte alcune specificità. Ad esempio lo stadio diverrà più compatto rispetto all’attuale conformazione e sarà più alto di circa due metri. Una vista decisamente più accattivante e meno impattante anche dal punto di vista puramente spaziale. L’Empoli è disposta ad ascoltare le proposte del comune sui parcheggi nuovi e sulle attività che dovrebbero essere inserite nel “corpo” dello stadio. D’altronde il progetto è stato presentato così ma necessiterà di alcuni aggiustamenti più o meno grandi in base alle esigenze o alle richieste del comune.

Al termine della presentazione è cominciato il dibattito, che si è fatto col passare dei minuti sempre più vivo, incalzante e interessante. I presenti in sala hanno fatto tante domande e non sono mancati spunti di riflessione incisivi che hanno avvalorato la preziosità dell’iniziativa. Naturalmente la cittadinanza, soprattutto i cittadini di Serravalle, chiedono chiarezza e sono un po’ preoccupati per ciò che, di negativo, potrebbe portare il rifacimento del Castellani in questi termini. È innegabile che i cambiamenti sono sempre difficili da assimilare, soprattutto quando impattano in maniera così ampia un’intera zona. Il percorso è ancora lunghissimo, visto che siamo appena alla fase preliminare e il comune vuole coinvolgere il più possibile i cittadini attraverso questo percorso partecipativo. Non resta che armarsi di pazienza e capire quali saranno i prossimi passi e soprattutto quando verranno messi in atto.