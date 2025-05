La vittoria, a sorpresa, del Venezia contro la Fiorentina ha complicato il compito degli azzurri, sminuendo leggermente (solo da un punto di vista della classifica) la vittoria ottenuta contro il Parma. L’Empoli è però sempre padrone del suo destino, con la netta certezza che in caso di sei punti nelle ultime due la salvezza sia cosa fatta. Da un punto di vista prettamente aritmetico, non siamo ancora nella condizione di dire che i sei punti possano bastare. Come già detto in altro articolo, si ragiona sul fatto che le altre squadre vincano le loro partite; discorso tutt’altro che scontato visto che per tutte ci saranno degli impegni gravosi e qualcuno potrebbe anche non fare nemmeno un punto.

Ragionando però sulla matematica, come detto, i sei punti non basterebbero se tutte le squadre vincessero le loro gare (dando ovviamente la sconfitta del Verona con gli azzurri) ed il Venezia battesse il Cagliari. In quel caso i 34 punti di Empoli, ed anche Lecce, non basterebbero. Se il Venezia dove non vincere a Cagliari (basta anche il pareggio), l’Empoli con sei punti si assicura almeno lo spareggio con il Lecce; il Venezia a quel punto al massimo potrebbe fare 33 punti. Ricordiamo sempre che in caso di arrivo al terzultimo posto di più squadre si andrebbe con la classifica avulsa. A quota 34, sulla carta potrebbero finire anche Lecce, Cagliari (un pari in due gare), Verona (un pari in due gare) e Parma (due pareggi in due gare). Stando sempre nel campo del “fantacalcio”, evidenziamo che nella più che remota ipotesi di un arrivo a 34 punti di tutte queste squadre, l’Empoli sarebbe secondo in questa larga classifica avulsa, con uno spareggio tra Verona e Parma.

Come detto siamo nel campo delle fantasiose ipotesi, anche perché un’eventuale classifica avulsa potrebbe vedere invischiate meno squadre, ed in questo caso non sempre l’Empoli potrebbe essere premiato. L’Empoli sa che deve vincere le prossime due partite, senza guardare agli altri e con la consapevolezza che le altre non potranno fare bottino pieno. Cosi facendo la salvezza dovrebbe essere certa o, almeno, non ci saranno rimpianti.