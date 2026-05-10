Dopo la salvezza raggiunta venerdì a Monza, il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “Il Tirreno” facendo il punto della situazione su vari argomenti.
“Abbiamo sofferto tanto e non solo venerdì sera. E’ stata una stagione gestita male, soprattutto da parte mia, e di questo e per questo chiedo scusa. Il nostro ambiente come al solito ci ha aiutato tanto e ora i tanti errori commessi devono diventare un insegnamento. La verità, però, è che con tutto quello che è successo, questa salvezza vale una promozione, un campionato vinto. Capisco che i nostri tifosi non abbiano voglia di celebrarla così, ma la verità è che ci giocavamo molto, moltissimo.”
Si giocava il futuro, l’Empoli?
“Non quello immediato. Ma è chiaro che, se le cose fossero andate male, tanti piani avrebbero dovuto essere rivisti e non credo che fossero garantiti molti anni.”
E ora?
“Ora ci prendiamo un po’ di tempo, per godercela, ma non molto. Poi riprenderemo in mano tutti i discorsi che nell’ultimo periodo avevamo accantonato nell’attesa di conoscere il nostro destino.”
Tipo l’ingresso di un socio?
“Si, è uno di questi e forse il più importante.”
Situazione attuale?
“Ci sono almeno tre discorsi avviati, alcuni anche avanzati. Ma, come detto, torneremo ora a concentrarci su questo aspetto.”
Che tempi pensa e ritiene possano esserci?
“In alcuni casi abbiamo già buttato giù i numeri, ora servono offerte concrete. Vedremo chi si muoverà per primo e chi, al netto della cifra che non è la cosa più importante, sarà più convincente. Tempi non saprei indicarne ma se tutto andrà bene spero potremmo arrivare al closing, la fase finale, a metà giugno.”
Potrebbe pure cedere la maggioranza come ha già detto mesi fa e chi sono gli interessati?
“Saprete tutto se e quando ci sarò qualcosa di concreto. Almeno tre soggetti ci sembrano e ci risultano seri, di un altro dobbiamo concludere le verifiche e, si, cedere la maggioranza è una delle opzioni.”
Fondi stranieri?
“Anche. E almeno uno di questi ha mostrato grande interesse per il nostro settore giovanile. Ma basta così, non dirò altro.”
Bene, parliamo del progetto stadio.
“Discorso che è legato in qualche modo alche al primo. Normale, cioè, che sia motivo di interesse. Anche in questo caso ci eravamo fermati, ma non del tutto perché i contatti sono comunque andati avanti, in attesa di capire quale sarebbe stato il nostro futuro, la categoria. Nel frattempo alcuni costi sono lievitati (la spesa prevista era di 60 milioni) per quello che succede nel mondo, ma nel caso dello stadio siamo pronti ad accelerare subito sul dossier insieme a chi è già coinvolto con noi nel progetto( anche se Corsi non li elenca, i partner sono Computer Gross, il gruppo Multiutility italiano Estra e la Nigro Costruzioni di Prato che si occuperà dei lavori mentre uno degli sponsor sarà Conad) per iniziare il prima possibile. Dalle due curve, come previsto.”
Ok, torniamo alle cose di campo: ha già qualche idea in ottica prossimo campionato?
“Solo una. Soffrire meno. Quindi commettere meno errori, anche se poi nel calcio c’è una parte di imponderabile. Prendete il Frosinone. Senza il caso Brescia avrebbe fatto i playout nello scorso campionato, quest’anno ha cambiato qualcosina e ha meritatamente conquistato la Serie A. Bravissimi, complimenti. Ma è chiaro che tutto quello che era andato storto nella passata stagione in questa ha girato per il verso giusto.”
Dopo le montagne russe di questo campionato l’Empoli ripartirà dal Ds Stefanelli e dal tecnico Caserta?
“Il Direttore è sotto contratto e in questi mesi ha dimostrato grande dedizione. Con l’allenatore l’accordo era fino al termine di questa stagione e dovremo parlare con lui. Secondo me, al di là di due o tre cose, ha fatto bene. Vedremo.”
Discorsi i soliti del 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026…
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Scusate ho sbagliato la prima volta che disse vendo era il 2012,2013, 2014
quello e la scaletta dello Stadio …
Buongiorno
hai fatto la lista dell’ anni in cui ha detto queste cose.
Ora fai la lista delle categorie che abbiamo fatto.
Vedrai che ti rispondi da solo
23 l’ha detto lui ul tuo Beatoamato ,un c’è bisogno che tu faccia il ganzo , se ti piace fare lo schiavo ben per te !
10 minuti di applausi!!
E infatti come in quegli anni ti ritrovi a giocare la serie B, non la D o l’interregionale. Rassegnati Enrico, quell’uomo ci capisce più di me, te e altri 100 tifosi che scrivono qui per divertimento (almeno io). Ha avuto un tornaconto? Bene per lui. Non è simpatico? Me ne faccio una ragione, io mi diverto a vedere l’Empoli e lui da trent’anni ci mantiene a livelli altissimi rispetto alla nostra storia “antica” e anche rispetto al bacino d’utenza. Vero, gli ultimi due/tre anni ci siamo divertiti poco e lui ha fatto alcuni errori, che però riconosce. Aggiungo il settore giovanile, che è il vero motore di tutto: quest’anno le squadre nazionali sono andate molto bene e ho visto anche diversi giocatori (in primavera e under 17) che potrebbero avere un futuro. Delle dimensioni dello stadio francamente mi importa poco, anche se sono d’accordo che uno stadio da 12/13000 posti sarebbe più adatto.
Tutto vero, ma va anche detto che è stanco
I fondi esteri non mi fanno impazzire
Preferirei un altro empolese perché gli stranieri alla fine ti lasciano nella merda se le cose non girano come deve
dipende…se il fondo ci mettesse una parte dei soldi lui sicuramente resterebbe in regia ed essendo bravo per qualche altro anno farebbe del bene
Secondo me Enrico in realtà è una nana infiltrata
Di Nana c’è il tuo Presidentissimo
il tuo Beatoamato ti sembra poco? … vai a dirlo a lui che per lui tu sei un disagiato sociale !
Ha ragione in tutto .
Ha capito gli errori e da grande intenditore di calcio sapra’ come muoversi.
La serie B per la nostra dimensione e’ un buonissimo campionato e non bisogna sottavalutarla come quest’anno basti vedere che sono retrocesse o ai play out 2 capuoluoghi di regione e 3 capuoluoghi di provincia
Adesso il nostro futuro dipende da dei soci e gia’ ci siamo l’importante che Corsi rimanga presidente io mi fido molto della sua competenza e lo stadio .
un’impianto moderno e coperto e’ il nostro futuro gia’ a lecce , palermo , taranto , Spezia, , Como ,Venezia sono gia’ in fase avanzata .
In ogni caso sempre e solo Forza Empoli
Stadio del Taranto 60 milioni da 20.000… guarda caso!
vedrete non l’hanno mai modificato …
e un progetto farlocco , vanno bloccati in tutti i modi non e per noi lo Stadio!
Da come ragiona questi soci dell’Empoli se ne sbattono vogliono la cattedrale ma faremo un botto che nemmeno , le bombe di Tramp lo fanno!
a loro non interessa la parte sportiva ma le strutture,monteboro,piramide di giza a serravalle eccetera……quando si andra’ allo stadio sembrera’ di essere un topolino ai piedi dell’everest,mah!!
Ho capito, come succede da anni a Udine..Dove hanno fatto i seggiolini colorati x dissimulare il fatto che è quasi sempre vuoto rispetto al reale fabbisogno.Eppure tu non ti scambieresti con l’andamento sportivo dell’Udinese?Lasciamoli fare, sanno quello che fanno è il loro mestiere e state sicuri che se la struttura intralcerà la vita quotidiana dei cittadini , troveranno resistenza…Siamo in Toscana, non negli Abruzzi dove hanno costruito mega centri commerciali negli alvei dei fiumi…Io nn capisco tutta questa ansia di fermarli a tutti i costi..
Pensa lo dici pure 25.000 e si tratta di Udine noi 20.000 travestito…
ma siamo piccoli solo quando gli torna comodo ! a quelli come te , Biancazzurro , Rino …
Hai visto Monza hanno il solito problema su 10 ,4 sono per il Milan 4 per L’Inter 1 per i Gobbi 1 per il Monza …
Stessa cosa da noi 5 per le Nene 4 per le strisciate 1 e per L’Empoli …
Maledetti Doppioni!
Nicola ho avuto dialoghi con tifosi
del Monza ,io cerco di capire non mi faccio abbindolare dalle parole ….
Purtroppo a Monza hanno lo stesso problema nostro di appartenenza non lo risolvi con lo Stadio da 20.000 travestito…
Niente faremo un botto senza mai aver provato a creare qualcosa di unico ! Non c’è orgoglio da chi ci amministra e da chi dovrebbe averlo !
madò ENRICO ma fattela na scopata
Sempre una ventata di ottimismo e leggerezza leggerti
40 anni ottimismo portami via , che sei giovane ?lo sono stato , stesse persone stesse promesse !se un e gratis un fanno nulla…
come si fa a festeggiare una salvezza così?!ringraziare chi?i giocatori che sono zero in tutto?la società che non ci considera da anni?!avete tra tutti fatto il minimo sindacale…ora andate tutti in ferie e non vi fate vedere fino al primo giorno di ritiro
Ora non esagerare .
Da 30 anni consecutivi che un paesone gioca in A e B .
Basta polemiche
riborda….quando c è da applaudire si applaude quando c è da criticare si critica….giocatori indegni che fanno gestacci ai loro tifosi(Nasti in casa contro lo juve stabia in casa)…Cesay che fa la rabona a Genova sull 1 a 0 per quell altri…Haas che non scende dal pulman alla contestazione(è il capitano doveva essere il primo a farlo),Ghion contro l Entella a 10 minuti dalla fine sull 1 a 1 va a battere un calcio d angolo ciondolando…per me non sono cavolate se poi per 30 anni mi hanno fatto divertire e ora hanno la white card per prenderci per il c….per 30 anni a me non va bene!!!
Cosa c’entrano singoli giocatori con trent’anni di gestione societaria?
c erano alla contestazione?hanno mai parlato quest anno?hanno fatto qualcosa per noi tifosi?esempio hanno fatto ricorso per mandarci a venezia e monza?presentarsi nello spogliatoio ad Arezzo anche se ci gioca il marito ma sei vicepresidente di un altra squadra professionistica è normale?ecc ecc
Ma basta con la storiella dei 30 anni ,ha fatto il suo guadagnando e noi tifosi non siamo di certo in debito con lui perché la nostra parte l’abbiamo fatta con abbonamenti ecc , anzi sono loro in debito di rispetto verso la città dato che ha issato un muro tra la società e la tifoseria e ti fo un esempio quella della presentazione della squadra alla città , ora andate a festeggiare.
alla grande si festeggia ..abbiamo il miglior presi- dente d’ italia se rapportato ai soldi a disposizione che ha avuto per gestire una societa in 30 anni tra campionati di serie A e B…per cui chi non riconosce questo o è un incompetente o non un vero tifoso ..
Per qualcuno trent’anni di serie A e B sono una “storiella”. Mah, non ho parole. Anch’io ho sempre pagato l’abbonamento, e per questo mi sento in diritto di criticare quando è il caso. Di sicuro negli ultimi due/tre anni sono stati fatti errori anche gravi, ma il bilancio di questa presidenza è nettamente in attivo e credo che dobbiamo comunque essere riconoscenti per questi 30 anni di divertimento, che sono stati davvero incredibili, con 15 campionati di A 15 di B.
L’hai detto 40 anni che pago per stare in un cesso dichiarato da tutta Europa senti cosa dicono di noi la gente a giro per l’Italia !
dello Stadio a palafitte …
si festeggia eccome, la serie b è una grande cosa
questi giocatori non sono da applaudire e nemneno la società degli ultimi 2 anni…
Finalmente ha parlato extra Oasi Dolce! Parole che condivido. Tutte meno una però: io non vorrei un Fondo, ma Persone concrete, gente seria, industriali. I Fondi, appena non guadagnano abbastanza, staccano la spina e ti lasciano in mutande.
Praticamente stai parlando del Beatoamato
un fondo ma senza fine , lui non ha fatto nulla per i tifosi , ora ci vuole fare la cattedrale nel deserto …
Non voglio diventare come i Sassolini!
va impedito 40 anni ne esce così!
gli industriali non li trovano a Milano, li vuoi trovare a Empoli?
A mio avviso non ci sarà un socio ma una nuova proprietà…vedremo…una cosa però è sicura e cioè il presidente lo aveva già detto chiaramente due anni fa che se non fossero entrate “forze fresche” in società sarebbe stato un grosso problema andare avanti…ora siamo al resoconto finale…
Ma che intervista é? Ma se vende chi lo sceglie l’allenatore? E il direttore? Un fondo ha mostrato grande interesse per il settore giovanile? Perché qualcuno prende solo la prima squadra? Ma chi é il fondo Ridolini? Tanto fumo e poco arrosto. Fino a che si continua a parlare di questa roba, in questi termini provincialotti, il calcio a Empoli finirà per distruggersi e senza progettualità. La conferma di Caserta avvallerebbe questa teoria. Lo iacovone é costato 60 milioni di restyling molto più leggero e la base é tutta in ferro con gradoni di cemento, senza alcuna attività dentro, perché l’esterno a, anche se coperto, sembra quello della nostra curva nord. Il nuovo Castellani, se uno ha un minimo di cervello, capisce che non può costare meno di 100.
Anche quello delle Nane e mezzo in ferro …
ora li fanno così costa 250 milioni il ferro a Firenze…
non sarà tutto in cemento i tempi sarebbero biblici , sarebbe finito nel 2050…
Caserta ha fatto bene!??????!!!??? ma stiamo scherzando???? già uno che fa’ giocare Ghion dovrebbe essere radiato…
Poi dovete spiegare alla tifoseria un paio di cose, la prima, come mai Saporiti che è uno dei giocatori più validi della rosa sia sparito completamente dal campo, la seconda, perché dopo la partita a Monza la squadra ha salutato i tifosi con un applauso e se ne sono andati a festeggiare da soli nello spogliatoio, roba da menefreghismo totale!!!
Credo perché hanno capito che i tifosi avrebbero avuto poco da festeggiare (era stato anche già detto da molti che non si sarebbe dovuto “festeggiare l’eventuale salvezza”), mentre per loro magari a viverla da dentro è stata così tanto sofferta che si sentivano, giustamente, di festeggiare. Io credo sia stata invece una cosa bella e un atto di sensibilità verso la tifoseria.
Fra l’altro che ci tenevano si è visto dalle lacrime di diversi giocatori a fine partita.
Questo ci fa capire come forse la mancanza di “garra”, di grinta, non fosse menefreghismo ma semplicemente una caratteristica che non rientra in diversi giocatori di questa squadra, la cui “abulicità” vista spesso va pertanto imputata a chi l’ha costruita…
Semplicemente sono accozzati male troppo leggeri , troppo menci
ma basta…….
Giustissime parole…quest’anno alla squadra ed agli allenatori abbiamo fatto pagare anche le colpe della stagione scorsa. quelle che singolarmente avevano non le sappiamo, ma sono stati accozzati male e la prima responsabile è la dirigenza e proprieta. I giocatori non possono essere accusati su tutto con il carico da 90, se molti di loro sono scarsini e con poca personalità la colpa principale non può essere la loro. La proprietà si sta assumendo responsabilità, ha fatto capire che cederanno e si intuisce che non c’è soddisfazione piena in Caserta che si è proposto apertamente nel post partita. Sul discorso stadio ha rimangiato quello che avevano detto e cioè che sarebbe stato fatto a prescindere dalla categoria…era una bugia di pulcinella e lo si sapeva tutti…
Perché devi dire falsità? I giocatori sono andati sotto il settore ospiti a salutare i pochi tifosi presenti a causa della trasferta vietata e hanno esultato con loro. Ci sono filmati e foto. Poi scusa, cosa dovevano fare? Festeggiare per tre ore con cori, salti e balli? Mettetevi d’accordo con i vostri cervelli, tra chi dice che non c’è nulla per cui gioire e critica i giocatori addirittura perché piangevano e si abbracciavano e chi si lamenta perché ci voleva più “casino”
hanno festeggiato anche troppo secondo me
ma quali falsità pagliaccio, io ero a Monza
Sono tifoso azzurro, non sono di Empoli. Sono di Novara. Tutti quelli che mi conoscono, si stupiscono di come io possa tifare Empoli, ma soprattutto, di come una realtà come Empoli gestita da un presidente come Fabrizio Corsi possa essere stabilmente tra serie A e serie B da 30 anni. Questa meravigliosa unicità che si chiama Empoli, non capisco come possa non essere vista proprio dagli empolesi. un saluto a tutti
Sono anch’io tifoso dell Empoli e sono di Lecce la penso allo stesso modo
Io sono di Empoli e fortunatamente la penso come voi!
sei un grande. non dare troppo peso a certi commenti sul sito di una minoranza rumorosa e iperattiva, che a mio avviso é saccente senza alcun titolo (i classici soloni che si intendono di tutto, dallo stadio ai bilanci senza aver mai avuto a che fare cin nulla di ció). in generale la stragrande maggioranza dei tifosi capisce che l’empoli é una isola felice. poi, come in tutte le cose, quando subentra l’abitudine, si dà anche per scontato quello che in realtà é eccezionale.
Alcuni Empolesi purtroppo sono abituati bene .
Corsi avra’ avuto le sue entrate ma ha tenuto una minuscola citta’ per 30 anni in serie A e B con uno dei migliori settore giovanili d’Italia non riconoscergli questo e’ da meschini.
Comunque secondo me parlano e criticano cosi’ perche’ secondo me per loro l’Empoli e’ la loro seconda squadra
Fabio, Lorenzo, Antonio: grazie. Siamo davvero orgogliosi dello nostra piccola/grande realtà. Se qualcuno vi inserirà tra i “servi di Monteboro” non vi preoccupate, questi sono giorni difficili per loro e bisogna sopportarli
Cuoreazzurro frequento Empoli da quando ancora non avevo i peli 😁.
Conosco bene Empoli e gli Empolesi come le mie tasche.
Vedo piu’ amore sull’Empoli da molta gente del circondario che di Empoli stesso eppure da 30 anni che fa risultati eclatanti .
A volte le critiche sono ingiuste pero’ ogni mondo e’ paese e sara’ sempre cosi’ pazienza .
Bravo Fabio (mio omonimo tra l’altro), non ti preoccupare i pochi “disturbatori” che scrivono qui non rappresentano la tifoseria empolese. siamo orgogliosi della nostra storia a prescindere da una stagione poco ricca di soddisfazioni
si sta parlando di atteggiamento negativo di giocatori e atteggiamento irriconoscente verso i tifosi della società…ATTEGGIAMENTO NON RICONOSCENZA VERSO UNA SOCIETÀ
COPIA e INCOLLA dei soliti discorsi da anni ormai…di uno che vuol vendere ma RIMANERE padrone !!! Poi lo stadio e tantomeno LA CURVA non interessano a nessuno a Empoli tanto meno ai nostri ultras da gradinata perciò……
quando sarà completata la curva, vedrai che quando la prelazione dei vecchi abbonati la potranno usare sulla nuova curva e quando vedranno che la gradinata costerà 70-100€ in più rispetto alla curva, gli ultras andranno in curva
praticamente ha detto tutto e il contrario di tutto!discorsi intavolati da mesi con chi non è dato sapere:ci sono sia possibili soci(computer gross,sammontana?)fondi stranieri,i piu’ rischiosi secondo me perche’ gli interessa solo la parte immobile(monteboro,cattedrale nel deserto di serravalle….)speriamo rimanga lui almeno a dirigere la parte sportiva,oppure se tutto andra’ a rotoli ti ha gia’ detto che potra’ reggere economicamente pochi anni con l’obbligo di tornare in a per rimpinguare le casse….che dire,mi sa che ci tocchera’ ds ancora stefanelli,il mister lo metto al 50% poi lo stadio forse al 75%,la nuova proprieta’ o il nuovo socio forse nei prossimi mesi al 50-60%…….io prima di fondi stranieri farlocchi preferirei venisse un serio imprenditore alla manzo per quanto ha fatto ad ‘arezzo!
Ho sempre detto che il mantenimento della categoria era fondamentale per Empoli (squadra, tifosi, città) …. non sono d’accordo nel celebrare l’insuccesso, perchè l’Empoli ha il 6° monte ingaggi e fare appena 14pt nel girone di ritorno (ultimi, con appena 2 vittorie), per me è un insuccesso bello e buono.
Non voglio colpevolizzare nessuno, ma negli ultimi 3 anni le scelte sono state alquanto discutibili e solo parzialmente giustificate in A!!! Pres. siamo l’Empoli, ma torniamo a farlo davvero e questo vuol dire non essere costretti a ricostruire sempre da zero, poniamo le basi per un progetto, poi se ambizioso o meno, dipende anche dal famoso socio.
Cosa mi è piaciuto di più quest’anno? ahimè le maglie, bellissime…. ma molti giocatori non sono degni di indossarle!!!! In futuro spero di soffrire meno, ma sono e sarò sempre tifoso di questi colori che mi stanno addosso come la pelle!!!!
Ancora con questo discorso del “monte ingaggi”…guardate che in campo non vanno gli stipendi ma i calciatori con tutte le “variabili” positive o negative che possono avere…ingaggi alti = successo sicuro non è una equazione matematica certa altrimenti anche in serie A vincerebbe sempre la squadra che paga di più…inoltre in A ci siamo salvati avendo il più basso “monte ingaggi” e sono retrocesse società con il monte ingaggi il quintuplo del nostro…nel calcio le “variabili” sono tante e solo chi non a mai giocato può pensare che basti avere un monte ingaggi alto per fare un campionato ad alto livello…date retta a me festeggiate per questa salvezza perché una retrocessione in serie C sarebbe stata veramente ma veramente un grosso problema (naturalmente calcistico)!
naturalmente ha con l’acca…(maledetto ditone) 😂
in serie A non hai mai avuto il più basso tutt’altro non dire falsità
da che mondo è mondo, si paga di più chi sulla carta è più bravo!!!! poi, fai te…. perchè le tue “verità” sono sempre inconfutabili….
In sintesi l offerta migliore sarà quella che gli garantirà di continuare a comandare a lui e la family.
Lo fanno per te, cosi potrai continuare con i tuoi soliti noiosi discorsi
magari fosse così, cioè che continui a rimanere con un ruolo determinante
Anni difficili possono capitare
“…(anche se Corsi non li elenca, i partner sono Computer Gross, il gruppo Multiutility italiano Estra e la Nigro Costruzioni di Prato che si occuperà dei lavori, mentre uno degli sponsor sarà Conad …” è un’affermazione del giornalista del Tirreno ? Lo chiedo alla Redazione.
rileggi c’è scritto
Nel mentre c’è chi si trova in amministrazione giudiziaria con quote societarie sottoposte a sequestro, ci sono capoluoghi di provincia che la prossima stagione giocheranno in C, squadre radiate dai campionati ecc. La nostra stagione è stata pessima e costellata di errori marchiani, ma ricordiamoci sempre chi siamo. L’importante è ripartire bene, con lucidità e senza ricadere nelle solite mancanze
seguita dell altro non è perchè siamo piccoli ci devono prendere in giro con atteggiamenti irrispettosi dai giocatori e dalla società,ed è tutto dovuto perchè sono 30 anni e bla bla bla
Sai che é possibile fare delle distinzioni e che non bisogna sempre fare di tutta l’erba un fascio? Critica quello che c’è da criticare, riconosci quanto di buono é stato fatto
riconosco quanto di buono è stato fatto ma sopratutto l anno scorso e quest anno no…ti va bene cosi?
posso capire che la stagione è stata deludente e sofferta, ma se ti guardi attorno vedi Lo Spezia che lo scorso anno è arrivata ad un passo dalla promozione sprofondare in C , il Bari ai Play out, la Samp che vanta un pubblico eccezionale che ha fatto poco più dell’Empoli e parli di una società che ti prende in giro?…ma ci sei o ci fai?…considera Empoli nel contesto del calcio di A e B Italiano per grandezza della Città, per presenza allo stadio e anche per forza economica dello stesso presidente ..lo sai che se fai tutte queste equazioni l’Empoli starebbe già largo in serie C? poi siamo tutti delusi della stagione soprattutto perchè non siamo abituati a cosi tanti errori di valutazione dagli allenatori per finire con i giocatori ma ci può stare soprattutto in un campionato equilibrato e difficile come la serie B, per assurdo è più facile la A perchè sai bene che le squadre ti tuo livello saranno quelle 5/6 e in base ti regoli in B non sai mai come e chi sarà più organizzato, prendi Palermo …sperano nel ritorno in A da tempo e nonostante Inzaghi ” mago” della categoria rischiano seriamente di non salire nemmeno quest’anno, è chiaro che il Presidente cerca la ” scarpa ” per il suo piede io credo più un socio che un acquirente, l’Empoli è la sua vita , me anche un’azienda che non può e non deve essere gestita da tifoso ma da imprenditore …o rischi il fallimento e di sparire, al netto delle incazzature per la stagione NESSUNO credo possa avere il diritto di criticare Corsi che difficilmente sarà eguagliato da qualche altro presidente per come ha gestito una piccola società di una piccola città di provincia in tanti anni, purtroppo il calcio è cambiato e anche “produrre” tanti discreti talenti nel settore giovanile non basta più, come per tanti validi motivi alle società serve lo stadio di proprietà come un funzionale centro sportivo , sono investimenti che costano capitali, ma che nel calcio attuale devono essere fatti per sgravarsi in futuro costi che sono sempre più insostenibili, poi entrano in gioco tante altre componenti che gli ” zucconi” come Enrico non comprendono….ma non mi va di spigargliele tanto vede solo il suo che potrà anche essere giusto…ma chi prende certe decisioni le prende da imprenditore e non da tifoso di curva, gli step futuri mi pare ovvio che dovranno essere la ricapitalizzazione della società con nuovi soci, e la sistemazione delle strutture che riqualificano anche il valore della società stessa e poi c’è l’aspetto sportivo dove la serie B rimane il minimo sindacabile per continuare ad avere credibilità, entrate di diritti televisivi e sponsor e l’incessante lavoro del settore giovanile perchè ogni ragazzo che ne esce e entra poi nel calcio professionisti equivale ad una plusvalenza economica…. certo detto così sembra tutto facile ..ma non lo è per niente chiudo con una osservazione, se fosse andata male e fossimo retrocessi grazie al settore giovanile avremmo avuto già la squadra fatta al 80/90% con i giocatori di proprietà in giro nei vari prestiti e qualcuno emergente dal settore giovanile ….e anche competitiva … delle essere lungimiranti alla fine potrebbe servire …e comunque ci è andata bene e i nostri ragazzi continueranno ad andare in prestito salvo qualcuno che come sempre sarà “promosso” in prima squadra
Ma questi cazzo di discorsi del caxxo perché non li fai con L’Entella , Sud Tirol , Mantova , Cesena ,
Stadio più brutto d’Europa , ora ci vuole fa la Cattedrale , o e una scusa per non farlo! prima 8 milioni , poi 11 ,milioni , poi 20 milioni, poi 25 milioni, poi 40. milioni , poi 55 milioni ora 60 milioni… ora basta !
Ma che li metti te i soldi ?
Sono tuoi ?
Ci ha sfondato le ⚽️⚽️ Con lo stadio
mi torna tutto…ma basta tutte le volte rimarcare che ci sono altre città che sono più grandi che stanno peggio di noi…nessuno ha mai detto questo ma non deve essere un deterrente per tenere a bada i tifosi…perchè noi ci siamo sempre con quello che si può fare…quest anno c è la festa dei 50 anni dei gruppi organizzati a Empoli…non mi sembra una cosa da poco conto…
non è che te giochi a calcio da solo. Quindi se ottieni risultati meglio di quelli più forti e grossi di te va detto, sennò x arrivare primo devi tifare altre squadre
Ma questi caxxo di discorsi del caxxo perché non li fai con L’Entella , Sud Tirol , Mantova , Cesena ,
Stadio più brutto d’Europa , ora ci vuole fa la Cattedrale , o e una scusa per non farlo! prima 8 milioni , poi 11 ,milioni , poi 20 milioni, poi 25 milioni, poi 40. milioni , poi 55 milioni ora 60 milioni… ora basta !
Ma questi di discorsi del menga perché non li fai con L’Entella , Sud Tirol , Mantova , Cesena ,
Stadio più brutto d’Europa , ora ci vuole fa la Cattedrale , o e una scusa per non farlo! prima 8 milioni , poi 11 ,milioni , poi 20 milioni, poi 25 milioni, poi 40. milioni , poi 55 milioni ora 60 milioni… ora basta !
L’hai detto tre volte, s’è capito.
basta con i discorsi..già fatti, ripetuti fino alla esaspirazione..procedere con fatti..auguro a tutti I tifosi che questa propieta no faccia la rosa..altrimenti ci sarà un altro anno di martirio..di sconforto, vedendo la rosa di questo anno con l 80 % di scarsi rotti e sottocategoria..auguriamoci tutti che si anticipi questo closing
chi la fa la squadra te? sarebbe meglio sei un intenditore di pallone
cioè il martirio e lo sconforto sarebbe giocare un campionato di serie b?
Grazie Presidente!
Un annata storta ci sta..anche se abbiamo sofferto molto!
Leggo dei commenti che mi fanno ridere…come se vendesse si risolvesse tutto…vedi lo Spezia…proprietà americana e stadio nuovo…ma Serie C…ma di che si ragiona venvia…
Poi spererei che non vendesse la maggioranza ma facesse stile Atalanta!
Presidente GRAZIE!
Ci saranno sempre esempio questi coglioni , lecchini guardano solo quello che interessa a loro , ci sono esempi come Frosinone , Lecce ma lui guarda Spezia e bene si cambia poco ma loro hanno uno Stadio decente ! non un pollaio con la copertura da pollaio , dove ora ci vuole fare una cattedrale ma di che si ragiona !
A me sembra che le tue offese continue siano stucchevoli. Commenta senza offendere e rispetta anche le opinioni degli altri. Fra l’altro quasi la metà dei commenti sono tuoi, ormai ci siamo fatti un’idea.
Non sono offese , e la verità
Chi l’ha detto che essere lecchini e un offesa lo fanno di mestiere offenditi quando ti danno del Disagiato , ma guarda questo ma chi sei non sei nessuno come me, da retta stai calmo col rammentare io non sono una persona pubblica!
Se sei lecchino e come chi chiama gufi ! se poi ti senti lecchino pace fattene una ragione !
In poche parole a parte le scuse per l’errore grandissimo su la costruzione della squadra facendo un campionato schifoso sono discorsi che se andiamo a rivedere le vecchie interviste sono uguali identiche copia e incolla , quindi niente novità in vista .
Io gli voglio bene a Fabr1zio ma una cosa non la sopporto da tempo. Non sopporto il fatto che abbia convinto tutti, in una sorta di psicosi di massa che l’Empoli non era più sostenibile.
L’Empoli attuale fatto di giocatori in prestito e poche idee è il frutto della mancanza di voglia che lui ha avuto nella gestione della squadra. L’insostenibilità di cui parla coincide con il momento esatto in cui ha smesso di fare scouting, di andare a prendere gli Eder i Grella I Bresciano (e chi più ne ha più ne metta) per due spicci, cercando di raccattare qua e là prestiti senza futuro, o acquisti fuori portata.
Ora ci abbandonerà al nostro destino, di fondi che hanno dimostrato di tenere solo al lato economico tralasciando del tutto la parte sportiva, realizzando così la sua ultima e forse più remunerativa plusvalenza della sua onorata carriera, la cessione dell’Empoli.
aggiungo:i fratelli cribari,buscè,di lorenzo solo per citarne qualcuno……….si preferisce farsi portare nomi da procuratori e non si fa scouting(dicono costa un botto?)……
Chiedo per un amico: ma i monteborini che hanno rimesso la testa fuori dalla fogna dopo il 2-2 di shpendi pensano che tutti gli empolesi abbiano l’anello al naso?
esatto, sono rispuntati tutti come funghi…Come fai a considerare credibile una società quando la vice presidente va a festeggiare la promozione di un’ altra squadra quando quella che rappresenti e per cui dovresti “lavorare”sta sprofondando in c….
non si può indovinare tutte le stagioni, a empoli eccetto il corsi che meglio non si trovare, ha fatto tanto per tutti ci vorrebbe un red bul che fa progetti… per i giovani e investimenti…. certo meglio di un lotto bis o De laureatis… mi tengo il Presidente 100 volte.
Le parole del Pres. ritornano esattamente con quelle che mi erano state riportate circa due mesi fa: la salvezza era fondamentale perché il progetto potesse proseguire, le tre offerte di acquisto (ma per quanto ne so io, in realtà una è in pole position) e lo Stadio legato alle due prime cose. Adesso non resta che attendere qualche settimana, se son fiori… (sperando che non sia cachi…)
Il pres ha espresso le sue solite brevi cazz ate di fine anno; questo è quanto il popolino deve sapere, cioè nulla, nessuna analisi sportiva seria, solo due mezze risposte date controvoglia al primo scribacchino che passava di lì.
Per chi sa leggere tra le poche righe però, per il resto, ha detto che il ‘compratore’ non è nemmeno vicino, che lo stadio non si farà perché se nessuno lo finanziava prima per 60 milioni (che già era un assurdità) figuriamoci da qui in avanti, ma soprattutto, purtroppo, la family resta qui a fare danni, soprattutto la su figliola, perché ormai solo questo può fare.
La messa è finita, andate in cu lo
per chi sa leggere tra le righe ha detto esattamente il contrario di quello che dici tu
Disse Forza Azzurri che da 11 anni pensa che ‘fra una settimana si mette la prima pietra….’
Grazie Presidente! Grazie a te per la passione che ci metti, per il tempo che dedichi al bene dell’Empoli, per non aver mai mollato.
La storia dell’Empoli passa dai tuoi 30 anni senza i quali non potremmo ricordarci Spalletti, Baldini, Sarri, Giampaolo, Daniele Balli, Gianluca Berti, Davide Bassi, Guglielmo Vicario, Marco Roccati, Łukasz Skorupski, Daniele Adani, Fabio Galante, Alessandro Birindelli, Francesco Pratali, Lorenzo Tonelli, Daniele Rugani, Giovanni Di Lorenzo, Andrea Cupi, Elseid Hysaj, Fabiano Ballarin, Vincenzo Fusco, Sebastiano Luperto, Mario Rui, Daniele Ficagna, Davide Moro, Fabrizio Ficini, Antonio Buscè, Ighli Vannucchi, Flavio Giampieretti, Vincenzo Grella, Mark Bresciano, Mirko Valdifiori, Daniele Croce, Alessandro Pane, Piotr Zielinski, Leandro Paredes, Ismaël Bennacer, Rade Krunić, Riccardo Saponara, Filippo Bandinelli, Francesco Tavano, Massimo Maccarone, Antonio Di Natale, Massimiliano Cappellini, Carmine Esposito, Francesco Caputo, Tommaso Rocchi, Luca Saudati, Vincenzo Montella, Nicola Pozzi, Éder, Luca Cecconi, Mirko Cudini, Francesco Lodi
Forza Empoli ora e Sempre
l ultimo giocatore che hai scritto degli ultimi 10 anni è Ciccio Caputo…quindi credo una riflessione vada fatta…
Rileggi bene i nomi. Ce ne sono molti altri degli ultimi anni e ne mancano anche altri.
Filippo Bandinelli 😂😂😂😂 chi è tuo cugino per stare insieme a quei nomi😂😂😂😂😂
E sullo stadio dopo aver dato negli anni la colpa a: comune, pessina, covid, burocrazia, adesso si aggiunge un altro colpevole: trump.
Capisco che tu sei solito non leggere i giornali e forse non leggere proprio, però tra le cose condivisibili o meno, quella sull’aumento dei costi (in generale) dovuti alle crisi internazionali è quella più vera.
Duccio ti rinfresco lo memoria
Costo Stadio il primo 2015, 8 milioni poi 11 milioni poi 20 milioni poi 25 milioni poi 40 milioni poi 45 milioni poi 55 milioni, l’ultimo ora 60 milioni …
dai giù a me mi sembra che sta esagerando !.
ssi,quando ci fu la diatriba della “viaccia”si disse che non si poteva fare lo stadio la’ per i costi impossibili,circa 25 mln euro,ora si fa che costa 100mln euro?mah!è come se uno che doveva comprare l’auto 10 anni fa,una fiat uno da 12.ooo euro,adesso si vuole comprare la tesla,a me un torna qualcosuccia………
C’è chi ragiona bravo tuttazzurro e solo un alzare per non farlo o per averlo gratis …
Di bene ci vedo poco 40 anni nulla un penso proprio che sia per noi , come disse?” ci regala lo Stadio”…
Ti ha già risposto Enrico.
Probabilmente te eri tra quelli che nel 2015 credeva che 3 slide su power point fossero un progetto definito.
Ricordati che devi aspettare un’altro anno per vedere l’Empoli in C.
Resisti non mollare.
Grande presidente, grazie. Mettici in mani bone.
Speriamo nell’entrata del nuovo socio che sicuramente darà la forza finanziaria ma il vero intenditore è lui ecco perché deve assolutamente rimanere in società.
E poi ha ammesso di avere sbagliato e questo non è affatto scontato.
I numeri parlano chiaramente 30 anni di successi punto.
GRAZIE CO R SI.
quant’è la paghetta settimanale?
Sicuramente meno di quella che si è preso il tuo pres. in questi anni dal capitale della società, più quello della figliola…Questi stipendi gli sono arrivati a prescindere anche se le cose andavano male, stai tranquillo..
Biancazzurro C’è un pacco dono che ti aspetta a monteboro, una bottiglia d’olio e una sciarpa con autografo.
Sta dicendo da tempo che non ha forza per continuare, di sicuro non da solo.
Se ci sarà qualcuno serio, con soldi veri, che rileverà un 70% almeno della società e lui magari continua a fare il pres, potremo sperare anche in qualcosa di buono per il futuro.
Se invece non entrerà nessuno capace di immettere soldi freschi nella squadra, credo che continueremo a vivere stagioni come questa appena terminata.
Mah io credo che se nn viene nessuno, a mala pena di iscriveremo.Perché se c’era rischio di nn iscriversi in c, figuriamoci in B.ci saranno ritorni maggiori, per carità, ma non credo che ci sia grossa autonomia almeno per il prosieguo della stagione.Son almeno due anni che gestiscono stagioni provvedendo solo ai costi “vivi “ di gestione senza implementare la squadra..
per iscriversi i soldi ci sono,il ds c’è,il mister pure,il portiere sara’ seghetti,ritorna tosto,romagnoli ci sara’,ci saranno shpendi,popov ignacchiti degli innocenti belardinelli,haas yepes saporiti e tanti tanti prestiti raccattati………
Tutti gli anni non saranno uguali si rischia grosso con quelli che hai detto cosa cambia se ci vai il prossimo o ci andavi ora , serve strutture e appartenenza !
Deve fare solo una cosa: sparire (alla svelta) e assicurare il miglior futuro sportivo ad empoli.
Ma dubito visto che l empoli per lui è sempre stato il mezzo per raggiungere i propri scopi personali.
Quindi figuriamoci se farà ora per la prima volta una qualcosa che non metta in primo piano i propri tornaconti personali.
Può anche sparire e probabilmente lo farà.
Però per quale motivo dovrebbe calarsi le brache per assicurare il miglior futuro sportivo all’ Empoli?
Farà i suoi interessi come è giusto che sia e se gli conviene ci puo tranquillamente lasciare al primo avventuriero di passaggio così a te e a quelli come te nel weekend non resteranno che i programmi di Maria per sfogare la vostra insoddisfazione.
Appunto liberissimo di fare i propri interessi come sempre fatto.
Basta smetterla con la narrazione che lui agisce per il bene dell empoli.
Non l ha mai fatto.
E chi farebbe solo gli interessi della squadra e dei tifosi senza pensare al proprio tornaconto? Un’altra proprietà o socio o un fondo o altro? Chiunque ci sarà penserà prima ai conti e al guadagno e poi a tutto il resto, le squadre di calcio professionistiche sono business prima di tutto
Deve essere stata dura per te venerdì sera. Tutto un anno a gufare e poi vedere svanire il tuo sogno così, all’improvviso. Hai la mia solidarietà. Ora vai a mangiare, vai
Veramente esilarante la presenza di commenti che inneggiano alla vendita di Corsi e al tempo stesso affermano (allo scopo di contraddire Corsi), che compratori in realtá non ce ne sono o che non sono graditi in quanto anonimi fondi “americani” senza cuore. ma quindi? che deve fare? voi che vorreste? ah, dimenticavo. il niente.
Se l’alternativa a questa proprietà è un Fondo preferisco questa proorieta 1000 volte.
Nelle mani di un Fondo entro 3 anni riparti dall’Eccellenza sempre che poi ci sia qualcuno interessato ad iscriverti tra i dilettanti.
Con questa società ripartivi dall eccellenza a settembre.
Te l ha pure fatto capire il tuo capo.
Quindi vale la pena provare altro, che sia un fondo o no.
Non hai letto bene. Il pres ha detto chiaramente che nell’immediato non ci sarebbero stati problemi. Avevi due scelte. Fare dignitosamente la serie C per diversi anni centellinando le risorse in attesa dell’interessamento di qualcuno. O decidere di fare all-in sul ritorno in serie B nel giro massimo di due anni e in questo caso c’era il rischio se non raggiungevi l’obiettivo di dover ripartire dai dilettanti.
….leggere i dettagli invece di supporre e gonfiare di livore ..datevi pace ….
…L ha detto , attendere fine giugno e tutti sapranno che futuro societario ci sarà a Empoli con chi e cosa sarà dello stadio
Tutto condizionato alla salvezza in serie B , adesso basta attendere ….poi scatenatevi
Niente di nuovo dal fronte occidentale…
Chi si chiedeva perché era rallentato tutto sulla questione stadio e pensava che anche in caso di retrocessione si potesse realizzare qui trova la risposta… se si retrocedeva addio progetto e grandi nubi sul futuro del club.
Senza una nuova proprietà non si va da nessuna parte, sono finiti i tempi in cui con poco facevi tanto…per la rosa indegna di quest’anno sono serviti 15 milioni per pagare gli stipendi.
Una società come la nostra in B costa tranquillamente 20 – 25 milioni di euro l’anno, le cifre sono totalmente cambiate rispetto a 10 anni fa, non basta fare una plusvalenza per essere apposto con i conti e se non ne fai nessuna fai i debiti.
Aspettiamo giugno e vediamo che verrà fuori. Mi preoccupa leggere che ci sono discorsi molto avviati ma non offerte economiche, questo mi fa pensare che siamo indietro, ma magari mi sbaglio.
Niente garantisce che la nuova proprietà farà meglio di quella attuale ma è l’unica possibilità per provare a restare nel calcio che conta.
Speriamo che l’aumento dei costi e la concessione dei 3 terreni per fare commerciale faccia ripensare sulla capienza e ci dia la possibilità di avere uno stadio a misura e non una cattedrale sproporzionata.
Se non ci si salvava ora eravamo a parlare di altro, quindi godiamoci lo scampato pericolo e speriamo che si apra un nuovo ciclo positivo che ci faccia ancora godere.
spero lasci a chi non è proprietario di un altra società.
una maglia di un altra squadra se l è già messa la signora…però anche questo pare normale…boh!!!
Ma per 1 volta potrebbe fare il bene Comune della città ?
Non serve a nessuno lo Stadio da 20.000 travestito da 17.800 …
Non ci fare diventare come i Sassolini !può fare quello che vuole , ville , grattacieli ma non ci fare diventare ridicoli per sempre, c’è gente che e 40 anni che paga in questo cesso .
premesso: farei lo stadio piccolo ma basta che lo faccino ed inoltre dello stadioi importa fino a un certo punto,mi importa invece aver mantenuto la categoria.
va precisato inoltre che chi contesta il Corsi di calcio un capisce na seg@ ,ma probabilmente non capisce na seg@ in generale,fa ridere come le barzellette chi dice io applauso quando va bene ma gli ultimi due anni no! ma che tifoso di Neanderthal può mai essere uno che pensa (pensa?) così! questi 30 anni sono un miracolo solo a pensarlo,mentre stare in C sarebbe la nostra posizione naturale,quello che abbiamo avuto in 30 anni lo si deve al Corsi che meriterebbe la statua davanti al nuovo stadio, x gli altri disagiati che contestano andate a tifare Prato Grosseto o Figline che troverete ancora più motivi di contestazioni.
bah… ma come la vinci la guerra. on questi soldati?
ma levatevi di ulo va!
quindi si va allo stadio e comunque sia atteggiamento e risultato si applaude perchè per 30 anni ci ha fatto divertire…come quelli che vanno a votare e votano quello che hanno votato genitori e familiari a prescindere senza sapere cosa votano!!!
Esiste anche un’opzione diversa: andare allo stadio, applaudire solo se ci si diverte, criticare se è il caso di farlo. E non dimenticarsi comunque dei nostri ultimi trent’anni.
esiste che si fa con quel che si ha! e noi avendo poco da sempre dobbiamo essere riconoscenti a chi ci ha fatto mangiar bistecche invece di Pan molle,poi se un tu lo capisci a voglia a scrivere,si guarda si applaude,si giudica anche,ma contestare i Corsi non è roba da esseri evoluti.
Siamo vivi e non e’ cosa da poco e sono vivo anche io dopo questo patire e sopratutto dopo aver visto gli ultimi 5 minuti del Sudtirol….
Spero che le due proprietà che ci stanno dietro sia una tra Redbull e Blu&co che stanno dietro ai giovani e danno anche un grosso valore al nostro settore giovanile….anche perche’ se abbiamo un attrattiva a livello mondiale e’ il settore giovanile….non per la prima squadra…
Io ribadisco che quello che piu’ mi ha fatto arrabbiare di questi ultimi anni e’ stata la totale perdita di scouting e investimenti nei giocatori…tutti prestiti o giocatori pseudo finiti…
Si e’ perso un identità forte che spero chi ci sara’ riprenda da subito…
Dormi sereno nessuna delle 2 ….forse una Australosicula….forse Grella ne sa’ qualcosa ed una BrasiloAustiaca….
Insomma la cosa importante per tutto e tutti era salvarsi ma a fine Giugno al 90% si cambia proprietà
magari ma un ci credo
Ma l’avete capito che questa salvezza era determinante per il futuro dell’Empoli???
Sprofondare in serie C sarebbe stata la fine.
è vero doveva regalarla la squadra così forse la vende. ma se si va avanti con loro la fine è certa.
Finché resta il presid anche in versione ombra a me non interessa se arrivano soci o se finiamo in serie C perché sono sicuro che non falliremmo mai.
Sarò preoccupato se tutto un giorno dovesse passare in mano alla Vice che onestamente non mi sembra abbia la passione e la voglia di interessarsi alla gestione sportiva di una squadra di calcio.
vedrai che a Benevento con la maglia dell Avellino il presidente negli spogliatoi non ci andava…e se ci andava quando tornava a Avellino non ci sarebbe stata indifferenza come qui!!!!
E gente che difende il loro stipendio mica sono tifosi ,maledetti doppioni…
schiavi del sistema!
…”ma voi in Italia avete lo stadio di Empoli”.
Stessi discorsi di sempre del pres, la cosa certa è che lo stadio nuovo non sarà mai fatto.
Quanto meno facciamo come a Carrara, Arezzo e Prato cioè smontiamo i tre pezzi di curva Nord e rimontiamoli allineati dietro la porta.
Se l’hanno fatto loro che sono quasi sempre stati in serie C, noi non ne siamo capaci?
No a loro interessa la cattedrale che sia vuota , strano ma vero prima un ci comprava i palloni , ora tutto d’un tratto si saranno palloni cinesi, Bo ma più chi lo riempie , se il sistema sarà questo ormai accurato, non riuscirai a mettere appartenenza con questo sistema potrai crescere coi doppioni , poi ti vanno in quel paese e ritorni i soliti 4.000 in B 2.500 in serie C …
Non so come ragionano chi lo vuole da 20.000 travestito da 17.800 ma è certo e il Male che aleggia nella città di Empoli! Non sarò complice non voglio fare la fine dei Sassolini!
se va via il Corsi si ritorna al nostro posto. la serie C. Io mi ricordo quando si è festeggiata la serie B negli anni ottanta, c’era qualcuno con un cartello “oggi in B domani chiss’A” sembrava una boutade e invece ci siamo andati davvero. Molte più volte di quante era immaginabile anche lontanamente sperare. Quindi grazie presente. Questo per i meriti sportivi. Per quanto riguarda il capitolo stadio è un altro discorso. Che andrebbe affrontato forse in modo più attento. Non solo dai tifosi ma da tutti gli Emplesi. Come ogni cosa pubblica del resto
1) SCEGLIERE IN MANIERA OCULATA IL SOCIO DA FAR ENTRARE NEL CLUB AUGURANDOCI CHE FABRIZIO CORSI RICEVA MANDATO DI LUNGA DATA PER LA GESTIONE AREA TECNICA
2) FUORI IMMEDIATAMENTE I “RAMI SECCHI” CHE NON PORTANO ALCUN VALORE AGGIUNTO BENSÌ CI CONDUCONO DRITTI AL COLLASSO FINANZIARIO
Sono “solo” questi 2 gli obiettivi per l’estate 2026
No a loro interessa la cattedrale che sia vuota , strano ma vero prima un ci comprava i palloni , ora tutto d’un tratto si ,saranno palloni cinesi, ma più che altro chi lo riempie , se il sistema sarà questo ormai accurato, non riuscirai mai a mettere appartenenza con questo sistema potrai crescere coi doppioni , poi ti vanno in quel paese e ritorni i soliti 4.000 in B 2.500 in serie C …
Non so come ragionano chi lo vuole da 20.000 travestito da 17.800 ma è certo e il male, che aleggia nella città di Empoli! Non sarò complice ,non voglio fare la fine dei Sassolini!
Unica possibilità è che venda tutto.
Altre soluzioni non esistono.
Al massimo può chiedere affitto Monteboro e una carica per se stesso, no family.
Quello che dice non sta in piedi.
certo che l’empolese s’è rammollito di nulla negli anni. Basta una salvezza, un presidente che dice due, tre paroline al miele, e tutto è già dimenticato. L’empolese, prima, era parecchio, ma parecchio più “ignorante”, e sinceramente mi manca quel tempo.
Se è per questo hanno già riabilitato la princi’ dopo due lacrime a favore di obiettivo, che vuoi sperare?
Sono le nuove generazioni , basta un dolcino di paroline e abboccano come alborelle.
Wood
Siamo addomesticabili purtroppo…
va impedito l’unica cosa che potrebbe tenerci uniti e creare appartenenza lo Stadio su misura !
Si può avere tutto se ci riescono ad Arezzo perché noi no?
Il Fondo Pif, quello che ha anche il Newcastle, mi dicono sia quello attratto dal settore giovanile.
Pif ? si ma quello delle iene.
si va in mano ad un principe saudita………..
Sarà una cordata di miliardari, Scia Abbas e Tutunci , andremo in Europa.
Affare già fatto a giugno le firme , e nuova proprietà.
Tutte le volte che hanno azzardato a dare una data o una scadenza hanno puntualmente padellato
Questi sono tra i più ricchi come fondo e sarebbe un bel colpo , e 5 anni che hanno il
Newcastle …
Se e quello a loro di averlo da 20.000 non gliene frega , non hanno bisogno di fare un profitto , basta da 12.000 !
Quel principe Saudita si compra tutta la toscana se vuole !
See ti dichiari non schiavo del sistema e poi accetti un fondo saudita qualsiasi anziché un imprenditore locale? Mi sa che sei parecchio confuso.. se poi pensi che non vogliano fare profitto, sei anche ingenuo… PS non sono un dipendente dell’Empoli Calcio
Non ho detto che voglio un fondo…
se chi entra deve essere la solita zuppa può restare chi c’è ora …
Io voglio che il mio Stadio sia un fortino che sia per noi tifosi , scusa se e chiedere tanto dopo 40 anni di cesso ! dichiarato dall’Europa
Io la cattedrale vuota o piena di doppioni ne fo a meno .
Enrico questa questione dello stadio interessa te e altre dieci persone
perché non si fa’ una sola curva da cinque posti , due riservati a Enrico, così porta chi vuole
il resto solo prato
a parte gli scherzi
il beneamato forse si è reso conto di non avere un ricambio alla sua altezza e quindi si sta guardando intorno ma per vedere ci vuole sempre uno che compra
è una semplice legge di mercato
vendere
C’è uno che potrebbe fare meglio nel futuro dell Empoli , dall alto delle sue pluricompetenze ed esperienze
ENRICO
Spero che lo ceda a Lui …così ci farebbe vedere le sue qualità infallibili su stadio , finanza , calcio, giocatori ….incredibile che fino ad oggi non sia stato chiamato a Monteboro
Povero schiavo del sistema !
che ti e tornato la sindrome da Enrico …
A me non interessa la parte sportiva sono troppo ,a me interessa lo Stadio a modo stop…
la tua Dippendenza sta peggiorando!
curati ro vedo stressato!
sono rilassatissimo….ti leggo sempre con piacere , sempre interventi acuti ed interessanti ……spiegazioni chiare e lucide e mai confuse o polemiche.
un piacere vedere che ‘ colonizzi’ sempre al 50% ogni cosa con lo stadio o doppigiochisti..o schiavi del sistema.
Corsi è stato sostituito da un sosia. Lo riveleranno il prossimo 12 gennaio 2029
Il problema e lì il fondo vuole la cattedrale da 20.000?
Ma la Mapei dove ha un impero però ti prende lo Stadio fuori città? …
Il Beatoamato fa uguale vuole solo un profitto da imprenditore , non vuole mettere liquidità o non può , si sta in questo cesso a vita ?, ma una via di mezzo un c’è …
Maremma Impestata!
costava 8 milioni , ora 60 milioni …
qualcosa un torna giù …
…sono venuti a chiederlo a te di finanziarlo ?
No sono venuti da te perché hanno bisogno di schiavi !
Che tristezza però; ogni discussione finisce nell’imbuto nero dello stadio.
Esiste solo lo Stadio Giorgio , solo quello crea qualcosa senza il calcio sarebbe nulla ! non c’è teatro che regga …