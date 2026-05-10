Dopo la salvezza raggiunta venerdì a Monza, il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “Il Tirreno” facendo il punto della situazione su vari argomenti.

“Abbiamo sofferto tanto e non solo venerdì sera. E’ stata una stagione gestita male, soprattutto da parte mia, e di questo e per questo chiedo scusa. Il nostro ambiente come al solito ci ha aiutato tanto e ora i tanti errori commessi devono diventare un insegnamento. La verità, però, è che con tutto quello che è successo, questa salvezza vale una promozione, un campionato vinto. Capisco che i nostri tifosi non abbiano voglia di celebrarla così, ma la verità è che ci giocavamo molto, moltissimo.”

Si giocava il futuro, l’Empoli?

“Non quello immediato. Ma è chiaro che, se le cose fossero andate male, tanti piani avrebbero dovuto essere rivisti e non credo che fossero garantiti molti anni.”

E ora?

“Ora ci prendiamo un po’ di tempo, per godercela, ma non molto. Poi riprenderemo in mano tutti i discorsi che nell’ultimo periodo avevamo accantonato nell’attesa di conoscere il nostro destino.”

Tipo l’ingresso di un socio?

“Si, è uno di questi e forse il più importante.”

Situazione attuale?

“Ci sono almeno tre discorsi avviati, alcuni anche avanzati. Ma, come detto, torneremo ora a concentrarci su questo aspetto.”

Che tempi pensa e ritiene possano esserci?

“In alcuni casi abbiamo già buttato giù i numeri, ora servono offerte concrete. Vedremo chi si muoverà per primo e chi, al netto della cifra che non è la cosa più importante, sarà più convincente. Tempi non saprei indicarne ma se tutto andrà bene spero potremmo arrivare al closing, la fase finale, a metà giugno.”

Potrebbe pure cedere la maggioranza come ha già detto mesi fa e chi sono gli interessati?

“Saprete tutto se e quando ci sarò qualcosa di concreto. Almeno tre soggetti ci sembrano e ci risultano seri, di un altro dobbiamo concludere le verifiche e, si, cedere la maggioranza è una delle opzioni.”

Fondi stranieri?

“Anche. E almeno uno di questi ha mostrato grande interesse per il nostro settore giovanile. Ma basta così, non dirò altro.”

Bene, parliamo del progetto stadio.

“Discorso che è legato in qualche modo alche al primo. Normale, cioè, che sia motivo di interesse. Anche in questo caso ci eravamo fermati, ma non del tutto perché i contatti sono comunque andati avanti, in attesa di capire quale sarebbe stato il nostro futuro, la categoria. Nel frattempo alcuni costi sono lievitati (la spesa prevista era di 60 milioni) per quello che succede nel mondo, ma nel caso dello stadio siamo pronti ad accelerare subito sul dossier insieme a chi è già coinvolto con noi nel progetto( anche se Corsi non li elenca, i partner sono Computer Gross, il gruppo Multiutility italiano Estra e la Nigro Costruzioni di Prato che si occuperà dei lavori mentre uno degli sponsor sarà Conad) per iniziare il prima possibile. Dalle due curve, come previsto.”

Ok, torniamo alle cose di campo: ha già qualche idea in ottica prossimo campionato?

“Solo una. Soffrire meno. Quindi commettere meno errori, anche se poi nel calcio c’è una parte di imponderabile. Prendete il Frosinone. Senza il caso Brescia avrebbe fatto i playout nello scorso campionato, quest’anno ha cambiato qualcosina e ha meritatamente conquistato la Serie A. Bravissimi, complimenti. Ma è chiaro che tutto quello che era andato storto nella passata stagione in questa ha girato per il verso giusto.”

Dopo le montagne russe di questo campionato l’Empoli ripartirà dal Ds Stefanelli e dal tecnico Caserta?

“Il Direttore è sotto contratto e in questi mesi ha dimostrato grande dedizione. Con l’allenatore l’accordo era fino al termine di questa stagione e dovremo parlare con lui. Secondo me, al di là di due o tre cose, ha fatto bene. Vedremo.”