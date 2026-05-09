Campionato Primavera 2 – Girone B

30a Giornata (Ultima)

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Sabato 9 maggio 2026 – ore 11.30.

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ASCOLI 1 EMPOLI 2

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GOL: 46′ e 66′ Blazic (E) – 85′ Finotti (A)

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ASCOLI: 1 Rosa 2 Tocchi 3 Di Salvatore 4 Russo 5 Casillo 6 Di Teodoro (78′ Balducci) 7 D’Agostino (78′ Cucco) 8 Vischia (70′ Candido) 9 Tassotti (78′ Conesta) 10 Malafronte 11 Finotti

A disposizione: 12 Chionne 13 Bruni 14 Candido 15 Dipierdomenico 16 Aloisi 17 Cucco 18 Conesta 19 Balducci 20 Ciafardini

Allenatore: Emiliano CORSI

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EMPOLI: 1 Lastoria 2 Tavanti (57′ Nureddu) 3 Pasalic (78′ Mazzi) 4 Diousse (57′ Conflitto) 5 Bambnista 6 Gori 7 Blasic 8 Chiucchiuini (78′ Raballo) 9 Samb 10 Blini (70′ Guglielmino) 11 Babalola

A disposizione: 12 Versari 22 Piccini 13 Conflitto 14 Fiorini 15 Guglielmino 16 Huqi 17 Mazzi 18 Mureddu 19 Rugani 20 Raballo

Allenatore: Andrea FILIPPESCHI

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Arbitro: Sig. Stefano BRANDIMANTE (Teramo)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Nico PELLEGRIN (Teramo) – 2° Ass. Sig. Michelangelo LONGO (Chieti)

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Amoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno

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L’Empoli chiude la sua regular season con la vittoria n. 23 e con numeri da capogiro che tratteremo in apposito articolo. Tuttavia la Stagione non è ancora finita per i ragazzi di mister Filippeschi: lunedì 18 a Coverciano la sfida per la conquista della Supercoppa di Categoria con la squadra vincente dell’altro Girone, sapremo dopo le gare del pomeriggio se sarà il Como o il Lecco