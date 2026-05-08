Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Grazie mister, non era facile. grazie!
Ottima persona, ma allenatore mediocre.
Anche oggi formazione sbagliata, ha fatto una sola partita all’altezza, con l’Avellino, e lui che fa? Ci ripropone Ghion…. Poi anche Nasti, che fu l’unico ad non reggere un pallone la scorsa partita e in tutte le altre che ha giocato, titolare.
Ha sempre divagato nelle domande su Saporiti e Popov, mah! Che dire…. La fortuna e Sphendi ci hanno salvato!
grazie mister, l’obiettivo l’hai raggiunto
Grazie mister!
Io l’ho criticato.
Però credo che per un giudizio onesto vada fatto lavorare.
Troppo poche nove partite, materiale umano uno strano mix tra talenti, bidoni, gente normale.
Sicuramente chi di dovere lo ha visto lavorare e saprà se con una rosa all’altezza potrà ripartire o meno.
Sarà pure il più scarso, ma non è facile subentrare come terzo allenatore e in un momento in cui la squadra era in caduta libera già da diverse partite. Non ricomincerei da lui, ma merita rispetto, perchè con lui ti sei comunque salvato ed è venuto ad Empoli.. gratis.
Ta detto di lusso!!! Grazie mister!
Ricordiamoceli gli applausi dei tifosi del Monza a fine partita. Massimo rispetto,persone Lombardi civili.
Ma se retrocede il Bolzano, la red bull lo prenderà lo stesso?
per favore,andate tutti via da qui
La settimana prossima sapremo se cambieremo proprietà ( era vincolante salvarsi ), chi saranno e che programmi avranno ….temo si chiuda una periodo indimenticabile per Empoli città e per L Empoli Calcio , sperando che possa esserci un futuro quanto meno uguale a quello degli ultimi 30 anni a livello sportivo .
hai detto bene, se si chiude questo periodo si chiuderà una pagina indimenticabile della nostra storia
Speriamo che retroceda la squadra austriaca con l’anticalcio in panchina
Io invece spero retroceda il Bari sperando che la famiglia De Laurentis sparisca da là…
Solo a fine partita ha rivelato che la mamma è molto malata. Nelle sue lacrime in campo c’era anche questo.
Vorrei far notare che lo Spezia con un monte ingaggi simile al nostro e la proprieta’ straniera che va tanto di moda ora e’ arrivato ultimo. Visto che sembra che gli errori si facciano solo noi…
chi c..se ne frega dell Spezia
Che risposta intelligente…
Assolutamente d’accordo, bravissimo !!!!
D’accordissimo con Umberto Pone
quindi vi è piaciuto atteggiamento dei giocatori e gestione della società?!
No certo, ma come detto gli errori non li fanno solo a Empoli, ma anche in altre piazze, e tutto sommato se e’ piu’ di 30 anni che si vede solo serie a e serie b mi sa che son piu’ le cose fatte bene.
si parla di questa stagione o delle ultime 30?!quest anno hanno fatto tutti ridere…stop..non c è niente di male a dirlo…
E’ vero, abbiamo un manipolo di giocatori veramente scarsi, ma questo allenatore almeno un minimo glielo doveva dare!!!
Invece, sempre solito tran tran dietro, con una lentezza esasperante, per poi aspettare il lancio lungo del portiere. Certe volte si perdeva anche il pallone sbagliando lo stucchevole palleggio e si creava l’occasione per gli avversari. Mai una triangolazione, mai un po di pressing centrale, giocatori sempre fermi ad aspettare il passaggio e quindi facile preda degli avversari che ripartivano e tutte le volte avevamo l’impressione di prendere goal. Noi invece mai davamo l’impressione di poter segnare. Siamo stati partite intere senza tirare una volta in porta. Ma poi… la grinta, la cattiveria agonistica, l’intensità chi gliela doveva tramettere ai nostri giocatori? Si entrava in campo come per fare una scampagnata. Via via via ….via da qua. Dovessi segnalare un giovane allenatore ambizioso da contattare sceglierei , Abate dello Juve stabia. Ho visto qualche partita e devo dire che mi ha fatto un’ottima impressione.
tra l’altro anche un nostro ex giocatore quando c’era cagni!
Prima di tutto, grazie a Mister Caserta, sicuramente quando è arrivato a 9 giornate dalla fine, ha trovato una situazione che era molto complicata.
Sotto l’aspetto sportivo, il Mister non mi ha impressionato, però non riesco a dare un giudizio sereno, dato che questa squadra è stata letteralmente un rebus, con problemi al 90% mentali e come avevo scritto qualche settimana fa, all’arrivo del nuovo Mister, forse avremmo dovuto prendere uno psicologo, più che un allenatore.
Sotto l’aspetto umano, Caserta mi è piaciuto molto, si vede che ha sofferto per raggiungere questa salvezza e anche lo strattone dato al giocatore dell’Entella, che gli è costato la squalifica a Venezia, probabilmente era dato solo da un momento di frustrazione, dato che in queste partite mi è sembrato una persona sempre molto pacata.
Non so cosa preveda il cammino futuro del Mister, ma qualunque sia, gli auguro che sia felice.
Anche per me Caserta ha lavorato bene dal punto di vista psicologico e si è dimostrato umanamente una bravissima persona. Come allenatore non mi ha sempre convinto: troppi cambi di formazione, errori difensivi che sono continuati anche sotto la sua gestione, partite e punti buttati via anche con lui .
Si è trovato però a gestire una situazione molto difficile ed è riuscito a venirne fuori: questo è quello che conta. Per cui un grazie se lo merita!
Grazie e arrivederci.
Ha fatto solo disastri, compreso ieri sera.
Il tuo commento è un disastro, fidati.
Salvezza ottenuta più per demeriti altrui e congiunzioni favorevoli, comunque merita un’altra possibilità con una squadra decente.
Sono convinto che con Dionisi saremmo retrocessi.
Grazie mister, non sei certamente il responsabile di niente, ti sei tolto lo stipendio del Bari per giocarti tutto in 9 partite ad Empoli, SEI UN GRANDE, queste cose non accadono più nel calcio e solo per questo meriteresti la conferma al contrario di tanti giocatori (non tutti) di questa presunta squadra.
Non so se sarai riconfermato ma da parte mia avrai sempre un immensa stima e riconoscenza.
GRAZIE.
Biancazzurro sono completamente d’accordo con te…Caserta umanamente si è dimostrato una bella persona e gli auguro tutto il meglio…calcisticamente alcune volte è parso un po in “confusione” ma come hai detto giustamente tu aveva ereditato una situazione molto difficile…per il prossimo anno in panchina vorrei Calabro (ma credo sia quasi impossibile) altrimenti D’Angelo…
Nell’ordine:
Possanzini (bel calcio)
Calabro (equilibrio, ma anche bellezza)
Gorgone (ha fatto un mirax6a, Lucca e lo stava rifacendo a Pescara)
Andreazzoli (maestro di calcio, la garanzia)
Lasciamo passare un po’ di tempo, rilassiamoci, meditiamo; poi a mente serena decideremo l’allenatore giusto.
Come si era messa teniamoci stretto la serie B, ora però bisogna che chi di dovere capisca subito la situazione non possiamo sempre fare solo scommesse , attenzione non intendo di non farli , su alcuni giovani puoi , ma non puoi anche metterci gente che viene da una serie di infortuni gravi e scommettere su gente sempre rotta …
torniamo a fare il giusto MIX tra esperti sani e giovani con qualità …
così come dico sembra facile ,certo che non lo sarà ma se metti le basi vedrai che poi arrivi a essere una squadra con gli attributi !
bisogna vedere che proprietario ci sara’ ci potrebbe arrivare anche uno straniero sconosciuto………
Rilassatevi , intanto vediamo che succederà alla società , se vendono o cosa combineranno ….poi di rivediamo il 15 luglio per la prossima stagione
Nei prossimi 2 mesi avremo più chiaro il Ns futuro , stadio compreso , di chi e di cosa saremo
Anche secondo me il Mister è una persona di cuore e comunque gli va dato il merito di aver accettato un incarico difficile e di aver centrato il risultato. Certe scelte non le ho condivise, prima fra tutti Nasti in campo, ma comunque non mi ha più fatto Vedere Obaretin quindi lo perdono
Antono Busce
x il prossimo anno.
Buscè ha messo insieme (via dalla nostra vincente primavera) buonissime annate fra D (Vibonese) e Lega Pro (Rimini e quest’anno Cosenza).. Sicuramente già pronto per il salto in B.. non necessariamente devi arrivare in B vincendo campionati inferiori, quello dipende anche da quali giocatori ti mettono a disposizione. Dovessi puntare su qualcuno non ci penserei un attimo a farlo tornare ad Empoli (stessa cosa pensavo su Baldini in passati miei commenti e ben prima che fosse chiamato ad allenare le nostre Nazionali). Antonio e senza nessun indugio se vogliamo tornare.. a fare l’Empoli degli anni migliori.
Ma Pellegri adesso ritornerà da noi?…