Ultima giornata di Serie B con tutti i verdetti che sono stati emessi. Ecco i risultati e la classifica finale:
V.ENTELLA-CARRARESE 2-1
VENEZIA-PALERMO 2-0
SUDTIROL-JUVE STABIA 1-1
REGGIANA-SAMPDORIA 1-0
PESCARA-SPEZIA 1-1
MONZA-EMPOLI 2-2
FROSINONE-MANTOVA 5-0
CESENA-PADOVA 3-4
CATANZARO-BARI 1-3
AVELLINO-MODENA 1-0
I Verdetti finali:
Serie A: Venezia, Frosinone
Playoff: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino
Playout: Sudtirol-Bari
Serie C: Pescara, Reggiana, Spezia
Certo lo Spezia notte fonda ..anche il Palermo ha fatto maluccio ..il Pescara ha mollato le ultime partite nonostante una rosa rinforzata ..io spero vada in serie A il Monza a questo punto se lo merita
“Sempre con te se vincerai…. sempre con te se perderai….non ti lasceremo mai….lotterem sempre con teeeeee!”
Ma…un grazie alla Juve Stabia che, nonostante una situazione disastrosa, ha fatto la partita a Bolzano? Lo vogliamo dire?
Eh sì, hai parecchia ragione !!
Guardate, che hanno fatto di tutto per far fare goal al Sud Tirolo, hanno sbagliato l’impossibile, almeno 6 occasioni nitide, quindi ringraziamo la dea bendata!
si… si ho visto gli ultimi 5 minuti erano loro che non trovavano la porta
Verdetto abbastanza deludente per l’Empoli che per tipologia di progetto e monte ingaggi sicuramente puntava ad altri obiettivi. Qualcosa evidentemente è andato storto.. ma la retrocessione andava evitata per tanti motivi. Anche solo per fare dispetto ai tanti gufi, Andre, Enrichi, Dari, Riccardi, strisciati, nane che hanno reso illeggibili questi commenti.
Anche certi coglioni andrebbero fatti fuori
maledetti doppioni come fabius . M…
Annata di m…, arrivare dietro a Carrarese ed Entella vuol dire non azzeccarne una quest’ anno
salvi grazie a Sphendi, al fattore K e al girone di andata di Fulignati. E’ andata di lusso. Rifondare tutto e dimenticare quest’ annata di m….
via!!!togliersi da qui tutti
Il miglior Empoli si è visto davvero contro le grandi:
Empoli Frosinone 1-1
Frosinone Empoli 2-2
Empoli Monza 1-1
Monza Empoli 2-2
Empoli Venezia 1-1
Venezia Empoli 2-0
Empoli Palermo 1-3
Palermo Empoli 3-2
Toglierei la partita di ieri dove abbiamo giocato male e quella di Venezia dove non siamo mai esistiti in campo.
Con le grandi che giocano a viso aperto era più facile.
In assoluto, il miglior calcio l’ho visto a Reggio Emilia prima della doppia espulsione e dove anche in 9 rischiammo di pareggiarla.
Ma tra Bari e Sud Tirol, essendo gli Altoatesini in vantaggio negli scontri diretti, in caso di parità al termine dei 180′ cosa succede?…