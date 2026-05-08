Ultima giornata di Serie B con tutti i verdetti che sono stati emessi. Ecco i risultati e la classifica finale:

V.ENTELLA-CARRARESE 2-1

VENEZIA-PALERMO 2-0

SUDTIROL-JUVE STABIA 1-1

REGGIANA-SAMPDORIA 1-0

PESCARA-SPEZIA 1-1

MONZA-EMPOLI 2-2

FROSINONE-MANTOVA 5-0

CESENA-PADOVA 3-4

CATANZARO-BARI 1-3

AVELLINO-MODENA 1-0

I Verdetti finali:

Serie A: Venezia, Frosinone

Playoff: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino

Playout: Sudtirol-Bari 

Serie C: Pescara, Reggiana, Spezia

Articolo precedenteGalleria Serie B 2025/26 | Monza – Empoli
Articolo successivoLe pagelle di Monza-Empoli 2-2
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

14 Commenti

  1. Certo lo Spezia notte fonda ..anche il Palermo ha fatto maluccio ..il Pescara ha mollato le ultime partite nonostante una rosa rinforzata ..io spero vada in serie A il Monza a questo punto se lo merita

  2. “Sempre con te se vincerai…. sempre con te se perderai….non ti lasceremo mai….lotterem sempre con teeeeee!”

  3. Ma…un grazie alla Juve Stabia che, nonostante una situazione disastrosa, ha fatto la partita a Bolzano? Lo vogliamo dire?

  4. Verdetto abbastanza deludente per l’Empoli che per tipologia di progetto e monte ingaggi sicuramente puntava ad altri obiettivi. Qualcosa evidentemente è andato storto.. ma la retrocessione andava evitata per tanti motivi. Anche solo per fare dispetto ai tanti gufi, Andre, Enrichi, Dari, Riccardi, strisciati, nane che hanno reso illeggibili questi commenti.

  7. salvi grazie a Sphendi, al fattore K e al girone di andata di Fulignati. E’ andata di lusso. Rifondare tutto e dimenticare quest’ annata di m….

  9. Il miglior Empoli si è visto davvero contro le grandi:

    Empoli Frosinone 1-1
    Frosinone Empoli 2-2
    Empoli Monza 1-1
    Monza Empoli 2-2
    Empoli Venezia 1-1
    Venezia Empoli 2-0
    Empoli Palermo 1-3
    Palermo Empoli 3-2

  10. Toglierei la partita di ieri dove abbiamo giocato male e quella di Venezia dove non siamo mai esistiti in campo.
    Con le grandi che giocano a viso aperto era più facile.
    In assoluto, il miglior calcio l’ho visto a Reggio Emilia prima della doppia espulsione e dove anche in 9 rischiammo di pareggiarla.

  11. Ma tra Bari e Sud Tirol, essendo gli Altoatesini in vantaggio negli scontri diretti, in caso di parità al termine dei 180′ cosa succede?…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here