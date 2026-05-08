Ecco le pagelle dei giocatori azzurri usciti dal U-Power di Monza con un pareggio per 2-2 che vale la salvezza.
FULIGNATI: 6 Poco reattivo sul primo gol di Petagna facendosi piegare le mani dal sinistro dell’attaccante brianzolo. Incolpevole sullo stacco vincente di Delli Carri. Salva il risultato sulla punizione di Alvarez tenendo a galla gli azzurri.
GUARINO: 6.5 Il migliore della retroguardia azzurra. Dimostra senso della posizione, unita a capacità di trovarsi sempre nel posto giusto respingendo i tiri degli avversari.
ROMAGNOLI: 5.5 Prestazione macchiata dall’errore sul 2-1 di Delli Carri. Nella circostanza legge male la traiettoria del cross portato da Caso perdendo il duello con il difensore avversario
BIANCHI: SV
LOVATO: 6 Riesce spesso a rintuzzare le offensive del Monza, mettendo sul piatto della bilancia il fisico. Dopo il 2-1 va in difficoltà facendosi ammonire per fallo su Alvarez, poco dopo rischia intervenendo da dietro su Mota Carvalho.
CANDELA: 5.5 Fatica a contenere le avanzate brianzole, soprattutto dei neo entrati nella ripresa. Si propone in avanti ma spesso appare impreciso
MAGNINO: 6 Gara prevalentemente di sacrificio in copertura soprattutto nel primo tempo. Prova ad inserirsi per dare il suo apporto alla fase offensiva, riuscendoci a tratti.
GHION: 5 Spesso in difficoltà negli uno contro uno. Non bene in fase di non posseso.
DEGLI INNOCENTI: 6.5 Con il suo ingresso la squadra appare maggiormente propositiva e coraggiosa nella ripresa. Tocca più palloni del compagni mettendo cross in area.
YEPES: 6,5 Il migliore degli azzurri questa sera. Bravo in fase di non possesso e dai suoi piedi le poche buone palle portate avanti.
HAAS: SV
ELIA: 6 Propositivo come spesso. Dai suoi piedi nasce l’azione del vantaggio. Alcuni cross pericolosi.
CEESAY: 6.5 Dai suoi piedi il cross dalla sinistra da cui nasce la rete salvezza di Shpendi. Il suo inserimento permette alla squadra di Caserta di avere maggiore spinta e corsa.
SHPENDI: 7 Firma una doppietta di inestimabile valore che vale il mantenimento della categoria. Per il resto tiene sempre in allarme la difesa del Monza quando entra in possesso di palla.
NASTI: 5,5 Ci mette volontà ma gli errori sono più delle cose ben fatte.
POPOV: SV
FABIO CASERTA: 6.5 Alla fine, con molta fatica – dobbiamo ammetterlo – il tecnico riesca ad ottenere una salvezza sofferta. Oggi contro un Monza con la testa ai playoff parte bene, poi deve soffrire di fronte al maggior tasso tecnico avversario. Nel momento più difficile, dopo il 2-1 la squadra ha la forza di reagire gettando il cuore oltre l’ostacolo trovando un pareggio sostanzialmente meritato. Il risultato di Bolzano ci evita un drammatico playout, stasera si festeggia per il pericolo scampato come logico che sia. Da domani bisogna riflettere attentamente per non ritrovarsi nella situazione vissuta in questa stagione.
Stasera è festa grande per essere riusciti a mantenere la B. Gli esami si fanno da lunedì prossimo.
SEMPRE FORZA EMPOLI.
Era il minimo sindacale….
la b per una città come Empoli non è il minimo sindacale, è comunque un risultato importante e non scontato
Non sono d’accordo , oramai sono anni che militiamo regolarmente e meritatamente tra serie A e serie B e quindi significa che e’ questa la giusta posizione di questa splendida realtà calcistica che è l’Empoli FC. La serie C attualmente ci starebbe stretta. Quindi meno male che ci siamo salvati anche se per il rotto della cuffia, anche perché poi risalire dalla C è difficilissimo….
Festa grande per questo campionato di m? Posa i fiasco…
si pregano tutti i capciatori,dirigenti e proprietà di togliersi tutti dalle p….già da stamani,non vi vogliamo più vedere
Per quanto speso (e speso male, anzi malissimo), ripeto…. era il minimo sindacale!!! 6esto monte ingaggi della B!!!
Shpendi 10: ha tirato la carretta quasi da solo quest’anno.
Verissimo !
Fulignati 5,5
Romagnoli 6(errore sul 2 a 1 ma per il resto ha giocato bene)
Guarino 6
Lovato 6
Candela 5,5
Magnino 6,5
Ghion 5
Yepes 6
Elia 6,5
Degli Innocenti 6
Ceesay 6
Sphendi 7,5
Nasti 3 (mai visto)
Popov 6
Caserta 4 per la formazione iniziale
e ci s’ha questi!!
Nasti poteva tenerlo in panchina e mettere subito Popov che e’ nostro
di questa squadra si salvano in 5 il.resto è roba da media serie C al.massimo .che fanno sembrare i 5/6 anche bravi…
se Romagnoli che è stato fermo 16 mesi ha giocato sereno e tranquillo con autorevolezza…..una domanda me la.farei
una miracolo la salvezza
Adesso ANDATE VIA!!!
Questa volta ci siamo andati troppo vicino…. è andata come avevo previsto…. sapevo che dovevamo guardare a Bolzano…. grazie a Dio non vedremo più Nasti!!!!!
Tutti 7 stasera
Shpendi 9
Tifosi azzurri a Monza 10
Gufacci malefici zero spaccato
Anche Nello dieci. Nel pre partita aveva profetizzato su Stiven.
Sull’onda dell’entusiasmo mi verrebbe da dire:
confermiamo per riconoscenza in blocco tutti questi bravi giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale.
L’anno prossimo rivoglio Nasti, Ilie, Obaretin e tutti gli altri.
Confermiamoli in blocco !!
…..
Esagero con l’entusiasmo ?
Per carità no, non ti è bastata quest’anno…. Nasti, Ilie, Obaretin, Ceesay….. a mai più grazie e la lista non è finita!!!!
ma veramente dici…..questa squadra è veramente scarsa
Oh, si fa per scherzare, eh !..
Di questa Armata Brancaleone se ne possono salvare come calciatori solo 5 o 6, proprio a volergli bene.
Poi considerando che sono ancora ragazzi (beati loro) non si può che augurare a tutti le cose migliori, soprattutto fuori dal campo di gioco.
Io salverei quelli tecnicamente all’altezza: Lovato, Romagnoli, Elia, Ceesay, Saporiti,, Popov,, Shpendi, Magnino, Fulignati.
E forse lo Yepes delle ultime partite…
Il resto out…
salvo Sphendi il resto spero di non vedervi mai più con la maglia azzurra compreso chi ve l ha fatto vestire.
Cesare i processi e le analisi da lunedì: questo weekend si gode e basta, dài.
gufi, teorici della difesa a quattro e quelli pronti a dire “io l’avevo detto”: voto 2
Un solo commento! X gli strisciati i gufi ecc.ecc.ecc. su.cchi.ateeeeeee!!!!! Forza azzurro sempre e cmq!
Andatevene tutti, non vi voglio più vedere
Si è rasciugato un bel bucato, ormai sembrava spareggio. Onore a Shpendi (quante volte ho letto su di lui che era un giocatore, insieme anche ad altri, non da serie B) che con i suoi 15 goal ha inciso notevolmente su questa salvezza. Ci ha messo comunque un bello zampino anche il Sudtirol.. Anche il Monza ha mollato un pò nel finale, ma senza quella parata su punizione da parte di Fulignati probabilmente parlavamo di un’altra storia. Festeggiare? Vista la situazione fino al 91′.. direi proprio di si. Sempre forza azzurro!!!
Io dico Sphendi e Fulignati, il resto veramente poco
Un anno buttato via purtroppo , sarà dura anche il prossimo !
Se finivi in Lega Pro sarebbe stato anche peggio, speriamo che gli errori di quest’anno, insieme a quelli dell’anno scorso, facciamo riflettere chi di dovere. Ad Empoli deve rimanere chi la maglia se la suda e.. sotto con questo stadio.. quasi 10 anni di prese in giro credo siano state sufficienti.
*ARRIVEDERCI E GRAZIE* ; ad agosto,se possibile, se potessi scegliere, vorrei rivedere dalle parti del Castellani solo Fulignati, Lovato, Elia, Shpendi, Popov e magari Mannino e Romagnoli per la panchina. Il resto a mai piu’, FINE DI UN INCUBO.
concordo in pieno
Gli unici sono questi con Degli Innocenti anche , il resto sono roba da media serie C che devono sparire
Degli Innocenti andava bene forse per la C
degli innocenti ci ha i piedi storti,ma li avete visto fare un cross o un passaggio a modino?
anche yepes è cresciuto molto
In tanti sottovalutate Ceesay, ma con Elia e forse Saporiti, sono gli unici che sanno saltare l’uomo.
Sono convinto che con un bravo allenatore propositivo, sarebbero titolari fissi.
Ceesay ha qualità, atletiche e un po’ anche tecniche, ma per interi periodi sembra non avere voglia di giocare: mentalità e condizione umorale non costante: non affidabile. Saporiti è tecnicamente dotato, ha visione, salta l’uomo, ha piedi educati, ma in fase di non possesso è come un birillo, per la B ci vogliono altri ritmi in interdizione.
Tutti via a parte sphendi.
Massimo rispetto ai monzesi per gli applausi a fine partita.
Via anche una signora direttamente ad Arezzo.
il peggiore Empoli dell’era Coxsi.
Rosa totalmente da ricostruire. Per farlo ci vorranno competenze, idee, ma soprattutto soldi!
Speriamo entri davvero qualcuno a far parte della proprietà, altrimenti avremo solamente allungato l’agonia…..
quanta rabbia ragazzi…. abbassate i toni ma prendiamo questa lezione e ripartiamo con idee più chiare come ha fatto il Frosinone. Sphendi corre per 3 ma il voto è da 8.. bravi ragazzi.
Penso che se Shpendi non avesse segnato al 90esimo, ti ritrovavi a giocare il playout e lo perdevi perché il Bari, nonostante tutto, aveva quello che non hai: il carattere…. inammissibile che sulla 2-1 per il Monza (che non chiedeva più niente) non tu abbia creato nessuna occasione da gol!!!! Via tutti!!! Indegni di questa maglia!!!!
E’ andata male eh? E’ tutto l’anno che fracassi lo scroto a tutti con i tuoi continui messaggi, ma chetati un poino che tu passi meglio
Davvero, almeno oggi chetati Riccardo
Qui si vede la Contessina finalmente esultare anche per i nostri colori…..
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Ci sarà il momento di capire i perchè di una stagione così sofferta e complicata e di analizzarne le responsabilità e quello di di agire per una ricostruzione della squadra : adesso però è il momento di tirare un sospirone di sollievo e di gioire.
E’ verissimo che questa salvezza è il minimo sindacale ma solo dieci giorni fa sembrava una missione impossibile.
E allora lasciamo da parte i processi e festeggiamo con la consapevolezza che un campionato così non si dovrà più ripetere.
Grazie Stiven e Forza Empoli !!!!
festeggiato mezz ora ieri sera…le somme già tirate…fuori tutti dalle p….
Voto al campionato 4 , giocatori 3 , società inclassificabile, a malincuore x gli aziendalisti tifosi spero in un cambio societario.
Voto alla squadra nel complesso: 5
Voto alla società: 4,5
Voto al primo allenatore: 5,5
Voto al secondo allenatore: 4
Voto al terzo allenatore: 6
Voto al primo Ds: 3,5
Voto al secondo Ds: 6
Voto alla stampa: 5 sempre le stesse domande
Voto a tutti noi tifosi empolesi appassionati nonostante tutto: 8
Voto ai Desperados presenti sempre e comunque in tutta Italia: 9
Voto ai brutti Gufi che hanno sperato tutto l’anno nella retrocessione: 0
Voto a Casenovino – 20.000 travestito da 17.800 😂🤣😂vai brodo di giuggiole,!
Io non capisco questo accanirsi su tanti giocatori che come è stato detto sono scarsini e da bassa serie C quindi lasciamo perdere i voti individuali e semmai le critiche devono essere forti sui dirigenti e poi sugli allenatori e le loro scelte.Tra qualche giorno/settimana aspetto novità societarie e poi chiarezza sullo stadio. Poi budget, allenatore e si riparte con l’allestimento della squadra con tanti cambiamenti. 5/6 conferme. qualcuno promosso dalla primavera ed una decina di acquisti validi, spero nella maggior parte di proprietà
la nostra salvezza è solo merito delle punte del sud tirol che hanno sbagliato goal fatti..e dai difensori del Monza..ora via questa propieta capace ormai di fare solo danni irreparabili..poi rifare la rosa COMPETITIVA IN SERIE B..VIA TUTTIIIIIIIIIII