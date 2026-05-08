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O questo da dove esce ?
Ma chi è?
Lavora nell Empoli?
Vai a raccogliere pomodori vai
Portati però fila e candela
Verdetto abbastanza deludente per l’Empoli che per tipologia di progetto e monte ingaggi sicuramente puntava ad altri obiettivi. Qualcosa evidentemente è andato storto.. ma la retrocessione andava evitata per tanti motivi. Anche solo per fare dispetto ai tanti gufi, Andre, Enrichi, Dari, Riccardi, strisciati, nane che hanno reso illeggibili questi commenti.
Ma vai letto coglione !
Allora non hai capito proprio nulla!!!! Peccato quando distribuivano il sale in zucca eri assente!!!!
Aspetta una bella sfida al DS per la prossima stagione.
Spero ci sia un altro ds la prossima stagione
Stessa valutazione che do a Caserta:
Arrivato di corsa, arrivato in un mix di bidoni, talentini e normali, merita un giudizio più distaccato per quello che farà da domani.
Stasera dormiamo sereni. Il precipizio è finalmente lontano.
Io ci vedo una persona molto diretta e sincera e che parla più che bene.
Facile parlare adesso!!!!
levatevi tutti dai c….
” Si scopron le tombe si levano i morti….”
Classico esempio di ” Yes Man”, buono per far merenda….
Via ragazzi fatevene una ragione, siamo salvi. Elaborate il lutto, la vita continua, coraggio
Ds se avete un po’ di dignita’ iniziate a pagare meno agenti e procuratori , ridurre gli ingaggi ed eta’ media eravamo i quinti quest’anno , investire sui giovani forti e farli di proprieta’ ( Cacciamani , leoni, rao , berti e tanti dalle categorie inferiori oltre ai tanti che abbiamo noi ) insomma ritorniamo a fare l’Empoli se non e’ in grado si dimetta .
Si o anche Mbappe’ Doue’ Yamal Gavi
Azzeccato e secondo me determinante, aver riportato Romagnoli a Empoli: decisivo nelle ultime 3 partite.
Romagnoli è stata l’unica mossa azzeccata di questa stagione, almeno per come si era messa.Anche io ero molto scettico.Felice di esser stato sconfessato.
Un altro acquisto di gennaio azzeccato è stato anche Magnino, secondo me. Un po’ più solidi a centrocampo siamo diventati.
Per poter esprimere un giudizio sul DS, attendo il prossimo anno. E’ arrivato in una situazione che già stava degenerando.
Mi sembra una persona sincera e di cuore … bene così.
Per me ha fatto il massimo con un budget risicato, persona che vedi vera e sincera rispetto a chi c’èra prima di lui, che colpe vogliamo dargli? La squadra non è stata costruita da lui.
Magnino ha dato una grande mano, Romagnoli ha fatto la differenza nel finale, Candela le ha giocate quasi tutte ed ha dato il suo contributo, forse dimentichiamo che c’era eboehi a destra che ci ha fatto perdere 10 punti quelle poche partite che giocava, e con Candela abbiamo trovato un giocatore affidabile e grande professionista, che danni non ha fatto e Fila ha comunque fatto 2 gol in 6 presenze. Qui siamo tutti bravi a parlare e sentenziare, io mi fido di chi piange in conferenza ma voi volete i falsi che vi arrivano con un sorriso finto. Forza Empoli!!!
Concordo, i 4 arrivi del mercato di Gennaio hanno fatto tutti la loro parte
dite che vi pare ma io alle sue lacrime ho pianto pure io! mi sembra una Persona con la P maiuscola! ecco se questa salvezza deve insegnare qualcosa, deve insegnare a partire dalle persone, una cosa che ad Empoli ultimamente non stiamo facendo!