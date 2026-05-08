Al termine della gara di Monza abbiamo intervistato il DS Stefanelli. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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23 Commenti

  3. Verdetto abbastanza deludente per l’Empoli che per tipologia di progetto e monte ingaggi sicuramente puntava ad altri obiettivi. Qualcosa evidentemente è andato storto.. ma la retrocessione andava evitata per tanti motivi. Anche solo per fare dispetto ai tanti gufi, Andre, Enrichi, Dari, Riccardi, strisciati, nane che hanno reso illeggibili questi commenti.

  5. Stessa valutazione che do a Caserta:
    Arrivato di corsa, arrivato in un mix di bidoni, talentini e normali, merita un giudizio più distaccato per quello che farà da domani.
    Stasera dormiamo sereni. Il precipizio è finalmente lontano.

  11. Ds se avete un po’ di dignita’ iniziate a pagare meno agenti e procuratori , ridurre gli ingaggi ed eta’ media eravamo i quinti quest’anno , investire sui giovani forti e farli di proprieta’ ( Cacciamani , leoni, rao , berti e tanti dalle categorie inferiori oltre ai tanti che abbiamo noi ) insomma ritorniamo a fare l’Empoli se non e’ in grado si dimetta .

  13. Azzeccato e secondo me determinante, aver riportato Romagnoli a Empoli: decisivo nelle ultime 3 partite.

  14. Romagnoli è stata l’unica mossa azzeccata di questa stagione, almeno per come si era messa.Anche io ero molto scettico.Felice di esser stato sconfessato.

  15. Un altro acquisto di gennaio azzeccato è stato anche Magnino, secondo me. Un po’ più solidi a centrocampo siamo diventati.

  16. Per poter esprimere un giudizio sul DS, attendo il prossimo anno. E’ arrivato in una situazione che già stava degenerando.

  18. Per me ha fatto il massimo con un budget risicato, persona che vedi vera e sincera rispetto a chi c’èra prima di lui, che colpe vogliamo dargli? La squadra non è stata costruita da lui.
    Magnino ha dato una grande mano, Romagnoli ha fatto la differenza nel finale, Candela le ha giocate quasi tutte ed ha dato il suo contributo, forse dimentichiamo che c’era eboehi a destra che ci ha fatto perdere 10 punti quelle poche partite che giocava, e con Candela abbiamo trovato un giocatore affidabile e grande professionista, che danni non ha fatto e Fila ha comunque fatto 2 gol in 6 presenze. Qui siamo tutti bravi a parlare e sentenziare, io mi fido di chi piange in conferenza ma voi volete i falsi che vi arrivano con un sorriso finto. Forza Empoli!!!

  20. dite che vi pare ma io alle sue lacrime ho pianto pure io! mi sembra una Persona con la P maiuscola! ecco se questa salvezza deve insegnare qualcosa, deve insegnare a partire dalle persone, una cosa che ad Empoli ultimamente non stiamo facendo!

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