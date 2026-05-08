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….bravo, complimenti per il tuo traguardo personale, ma si pronuncia Empoli con la “E” chiusa, per piacere.
che patireee…….per me eravate da contestare anche stasera….
l unico che quest anno ha dato l anima in campo insieme a Fuli
Uno dei 5 da dove ripartire , bravo ….arruffone , egoista , testardo ma i goal parlano per lui , generoso ed insostituibile in questa stagione dove ci ha tenuto a galla
Va portato a Empoli anche il gemello.
Magari…
Una sola parola: GRAZIE !!!
Ma veramente siete soddisfatti di Stiven? In una squadra fatta a modo per la promozione non vedrebbe il campo. Tutti i gol che ha fatto sono parecchio casuali o fortunosi e in tutto il campionato se ne è comunque divorati parecchi e quando ha la palla tiene la testa bassa che nemmeno in serie d
Non credo farebbe panchina, anzi in una squadra più forte potrebbe solo migliorare. Secondo me andrà via o comunque avrà mercato tra alta serie B e bassa serie A.
Ma avete la memoria corta dei vari (in serie b) Caputo, Donnarumma, Mancuso, Matos, La Mantia….Contro l’Empoli ho visto giocare quest’anno attaccanti molto più forti. Poi ovviamente rispetto a Nasti sembra Ronaldo, su quello son d’accordo
a te laribi(già facevi coppia con dezi e qui mi cheto)chi ti è piaciuto dei nostri attaccanti?
ha fatto un grande campionato e ci ha letteralmente salvato lui
Questo ragazzo va blindato almeno per un altro anno. Dobbiamo ripartire da lui, affiancandogli un attaccante vero.
Arruffone, a volte sbaglia, però ha delle qualità enormi: tanto cuore, tanta corsa e comunque a 23 anni, in una squadra bislacca come è stata la nostra quest’anno, ha segnato 15 reti in Serie B.
Bravo Stiven!
è già blindato. Ha rinnovato da poco fino al 2029. Il problema è quello di sempre. Se ti arriva una buona offerta lo darai via e anche lui sarà contento perché andrà a guadagnare più soldi. Il problema non è blindarlo ma non venderlo.
Un altro anno a Empoli – magari insieme al fratello – non potrà che fargli bene.
Giocatori finiti come Coda e Mancuso 9 ,
8 gol e altri in doppia cifra , dimostra il campionato comunque scadente , equilibrato ,ma giocatori come Shpendi al momento non ti fanno vincere i campionati
se poi lo giri intorno ad altri come fece il Sassuolo che ne aveva 5 che segnavano…
aveva un Moro e un Pierini che hanno segnato diversi gol ma con gente in campo , con qualità superiori …