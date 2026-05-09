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Ora vi tocca una lunga estate con lo Stadio .Si batte cassa ! ora niente scuse
C’è da lottare no Stadio da 20.000 sapete che si traveste!
Io vado in vacanza,visto che mi son fatto il cu.lo tutto l’anno.Perora tu la nostra causa visto che ti vediamo convinto.
zero tiri in porta contro una squadra che visto il risultato di Frosinone…non aveva niente da dire…giocatori osceni,senza tecnica,senza voglia,senza grinta…meno male ci ha pensato qualcun altro per noi…da soli non ce la potevamo fare…ora che ritornino tutti da dove sono venuti e a Empoli mai più personaggi di questo genere
Ma ci ha pensato chi? Il Bari ha vinto contro il Catanzaro, l’Entella ha vinto contro una Carrarese oscena e letteralmente in ciabatte e il Sud Tirol ha sbagliato dei goal allucinanti
il Sudtirol ci ha pensato…
Brodi loro a non fare quei goal, così come siamo stati noi brodi in tante occasioni
si sta dicendo la solita cosa…ci siamo salvati perchè il Sudtirol ha sbagliato tante occasioni,non per meriti nostri
Nell ultima settimana è girato tutto per il verso giusto tra il suicidio del monza a mantova e i gol sbagliati dal sudtirol.
Di solito in serie B con 41 punti si retrocede diretti, quest anno è arrivata la salvezza.
È stato praticamente un miracolo quello che è successo.
Adesso reset totale, a partire dal vertice che non ha più niente da dare, anzi ha tolto e basta.
concordo con Andre. ci é andata DI LUSSO. vista le sintesi di sudtirol, si puó andare ad accendere un cero in chiesa: a bolzano si sono mangiati anche le mani. e onestamente non meritavano questo epilogo per la stagione che hanno fatto, ma cosí é stato. L’entella ha fatto due gol su errori macroscopici del portiere fuori area, questi davvero da ufficio inchieste ma ha anche dominato la partita.
@Karl: Per quanto riguarda il Sud Tirol, se guardi meglio, nell’ultima parte del campionato sono crollati miseramente. L’ultima partita l’hanno vinta il 3 marzo scorso, con un roboante 4-0 a Reggio, Da allora hanno fatto i seguenti risultati:
Sudtirol – Entella: 0-1
SudTirol – Pescara: 0-0
Avellino – Sudtirol: 3-2
Sudtirol – Frosinone: 1-3
Cesena – Sudtirol: 1-1
Sudtirol – Modena: 1-1
Spezia – Sudtirol: 6-1 (Con questa partita si sono giocati la differenza reti…)
Sudtirol – Mantova: 0-3 (e con questa hanno preso 9 gol in due partite…)
Sampdoria – Sudtirol: 1-0
Sudtirol – Juve Stabia: 1-1
10 partite senza vincerne una, e se non avessero preso 9 reti tra La Spezia e Mantova, avrebbero avuto una differenza reti migliore della nostra.
I nostri non hanno fatto nulla di eccezionale (10 punti nelle ultime 9 partite), ma guardando le ultime 10 partite, il Sudtirol ha fatto peggio di noi (4 punti in dieci partite).
Abbiamo avuto c..lo, ma alla fine non abbiamo rubato niente.
S. G io in tempi non sospetti l’ho detto l’unico lo ribadisco l’unico , tra giornalisti , tifosi …
Mi ricordo certi commenti…
fatti anche su canale 88 , non dico chi perché non ho voglia di fare polemica…
Karl per la stagione che hanno fatto…hanno i nostri stessi punti, hanno fatto la stagione come la nostra, con tre gol di differenza (fatti o subiti decidi tu).
Vorrai dire Un miracolo degli ultimi 30, ragione per cui tanto miracolo come dici te forse non lo è affatto.
tutte partite …strane , la variabile è stato il SudTirol che non. ha segnato il 2-1…che se avesse fatto al 90′ avevamo il.tempo di fare il 3-2….al 95′ a Monza , ci facevano un rigore loro
dormite sereni e pensiamo al.prossimo anno.
cortomuso stop
tutto vero quello che dici ma con una piccola differenza. Il 2 1 l hai preso te da idioti senza che il Monza lo volesse nemmeno fare ma non sei stato in grado di pareggiarla subito o entro 10 minuti. A quel punto se il Sud Tirol segnava , il 3 2 dopo il pari al 91′ mai te l avrebbero fatto segnare. Finivano in galera anche gli addetti alle biglietterie. Anche la juve Stabia al ns gol si è fermata lasciando 3 occasioni davanti alla porta in 2 minuti ma le hanno buttate tutte fuori. Ma 2 gol nel recupero non te li facevano fare. Se rimanevi 1 1 allora poi nel finale avresti vinto, ma non così. Menomale come dicevi te c è stata la variabile Sud Tirol. È andata per fortuna
Finalmente, sul primo gol, tutti aggressivi sulla palla (anche Yepes, incredibile) fino a Elia che strappa, salta l’uomo e mette in mezzo: Shpendi avrà tanti difetti, ma è un grosso opportunista
Bene anche Popov sul gol salvezza: trascina due del Monza col tentativo di spizzata, poi completata da Guarino di petto. Dietro invece, il solito gol di testa su cross, refrain di tutta la stagione.
il sudtirol ha strameritato la retrocessione, perché se perdi a la spezia 6-1 devi stare zitto e basta.
estto prendere sei goal dallo spezia di quest ‘anno e da retrocessione
Ai “denigratori” del Sudtirol:
Che il sudtirol abbia fatto, nei numeri, la nostra stessa stagione non serve ribadirlo, é un dato di numerico. Per questo sono ai playout e la matematica non si discute.
quando dico che “non meritavano” io esprimo un giudizio di valore nel merito, considerando ovviamente la realtà che sono, la storia e i giocatori che avevano in rosa. sono arrivati alla pari con noi, che avevamo altri obiettivi, un altro blasone e altri stipendi, dopo aver fatto un discreto campionato (finito in calando, é vero) e andando giu per la sola differenza reti. per questo secondo me non meritavano: mettendo dentro una delle clamorose occasioni create ieri avrebbero fatto una piccola impresa. Non scordiamoci che negli scontri diretti ci hanno battuto al castellani, e al druso ci hanno messo sotto in 10 contro 11, per poi prendere il gol della sconfitta nel recupero (la bonta di quella nostra vittoria fu certificata dal fatto che dopo di quella si mandó via pagliuca)
Concordo.
Alla fine poi chi è che ci ha veramente salvato?…il tanto “vituperato” Nasti che con il suo gol al 92° a Bolzano contro il Sudtirol ci ha permesso di avere quei due punti in più che alla fine hanno fatto la differenza! 🤷♂️
In un campionato finito così, a pari punti e per differenza reti, qualsiasi “sospiro” è stato decisivo: dai gol di Shpendi, a quello di Nasti a Bolzano, a quello di Saporiti su rigore a La Spezia al 95° (!), al salvataggio sulla linea (mi pare sempre di Nasti?) a Cesena a pochi minuti dalla fine…
S.G. certamente…la mia era una semplice constatazione per dare un po di merito anche al “povero” Nasti…😊
Ci hanno salvato i Goal di Popov alla inizio con Pagliuca , coincidenze favorevoli ed uniche hanno portato un ragazzo normale a fare 5 goal in tutti i modi possibili ,
Lui con i suoi goal ci ha dato i punti salvezza , perché del tutto inaspettato e non previsti se non ci fossero stati tutti gli attaccanti infortunati nelle prime 6 giornate .
Concordo
buonasera
rivedendo più di una volta
il video dei momenti salienti della partita
Il nostro Romagnoli( che io considero un valore aggiunto x i pulcini della nostra difesa)
ha sbagliato clamorosamente i tempi in entrambi i goal del Monza,
sul primo si è girato invece di rimanere fermo,
sul secondo essendo molto alto doveva contrastare meglio il loro difensore.
Comunque è andata come doveva andare
e tutto il resto è noia….
Godiamoci questo pareggio che sa di vittoria.
Un saluto a tutti i naviganti di questo sito
e una richiesta alla redazione:
Se sarà possibile la carrellata dei goal di questa stagione.
superbiscotto!
risultati accomodati fra tutti…