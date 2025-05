E’ arrivata l’ufficialità della Lega Serie A in merito agli orari del prossimo turno. Tutte le gare, ad eccezione di Genoa-Atalanta, si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle ore 20:45. Genoa-Atalanta senza più obiettivi di classifica da parte di entrambe le squadre giocheranno in anticipo sabato sera.

Questo il programma:

Sabato 17 maggio

Ore 20:45 Genoa-Atalanta

Domenica 18 maggio

Ore 20:45 Cagliari-Venezia

Ore 20:45 Fiorentina-Bologna

Ore 20:45 Hellas Verona-Como

Ore 20:45 Inter-Lazio

Ore 20:45 Juventus-Udinese

Ore 20:45 Lecce-Torino

Ore 20:45 Monza-Empoli

Ore 20:45 Parma-Napoli

Ore 20:45 Roma-Milan