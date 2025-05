Sono Liberato Cacace, Emmanuel Gyasi e Liam Henderson i tre finalisti della diciottesima edizione del Premio Emiliano Del Rosso, riconoscimento istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli FC. tre finalisti sono stati scelti in occasione dell’ultima sfida casalinga contro il Parma con il voto di tifosi azzurri. La consegna del Premio, dedicato al tifoso precocemente scomparso nel 2004 per ricordarne i valori di attaccamento, di dedizione e di impegno per i colori azzurri, avverrà giovedì 15 maggio, alle ore 21,15 nella Sala Hospitality dello Stadio Carlo Castellani.

Come noto, la volontà del Comitato organizzatore del Premio non è quella di scegliere il miglior calciatore della stagione, ma quello che abbia dimostrato attaccamento ai colori sociali, impegno, dedizione, spirito di sacrificio per la “maglia”, lealtà sportiva, rispetto e considerazione verso i tifosi, ricordando così gli ideali cari a Emiliano Del Rosso a cui il Premio è dedicato.

Durante la serata, alla quale, con i tifosi e le istituzioni locali parteciperà anche l’ex calciatore azzurro Luca Saudati, sarà inoltre consegnato il Premio “Scuola del Tifo-Fair Play” giunto all’11° edizione. Il premio che viene assegnato a chi abbia dimostrato comportamenti che evidenzino valori di lealtà, rispetto degli avversari, lotta alla discriminazione di qualunque tipo e che comunque privilegino nello sport i valori educativi di comportamento civile, verrà attribuito al Calcio Sociale di Avane.

Saranno anche premiate le scuole per il 2°concorso abbinato alla Scuola del Tifo. Le scuole selezionate per gli elaborati proposti sono la Scuola primaria “Galileo Galilei” di Avane, la Scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Corniola, la Scuola primaria “Baccio da Montelupo” di Empoli e la Scuola primaria “Jacopo Carrucci” di Pontorme. Una menzione speciale sarà attribuita nel ricordo di Greta, la piccola tifosa azzurra scomparsa nelle settimane scorse.