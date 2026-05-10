Campionato Primavera 2

30a giornata ( Ultima Giornata )

Ascoli – EMPOLI 1 – 2

Gol: 46′ e 66′ Blazic (E) – 85′ Finotti (A)

Benevento – Bari 2 1 60′ Martire (Ba) – 66′ Borrelli (Bn) – 88′ rig. Del Gaudio (Bn) Crotone – Catanzaro 2 2 35′ Ciani (CA)- 43′ Buonaccorsi (CR) – 69′ Sinopoli (CR) – 87′ Samaritani (CR) Monopoli – Cosenza 1 1 49’ Rocco (C) – 70’ Spanò (M) Palermo – Perugia 0 1 59’ Merico Pisa – Spezia 2 1 11′ Mocanu (PI) – 90+1′ Conte (SP) – 90+5′ Novak (PI) Salernitana – Avellino 1 0 75’ Lombardi Ternana – Pescara 2 2

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Classifica dopo la 29a giornata – CLASSIFICA FINALE

Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 30 74 23 5 2 74 19 Perugia 30 55 16 7 7 47 27 Pescara 30 52 15 7 8 51 37 Avellino 30 51 13 12 5 54 36 Pisa 30 48 13 9 8 54 41 Spezia 30 48 15 3 12 55 43 Catanzaro 30 48 14 6 10 42 35 Benevento 30 44 13 5 12 42 50 Ternana 30 42 11 9 10 51 54 Monopoli 30 37 10 7 13 39 49 Bari 30 35 9 8 13 40 41 Ascoli 30 33 8 9 13 47 50 Palermo 30 27 5 12 13 35 43 Cosenza 30 27 6 9 15 32 62 Salernitana 30 25 6 7 17 28 62 Crotone 30 13 1 10 19 20 62

VERDETTI FINALI

– Squadra promossa direttamente in PRIMAVERA 1: EMPOLI

L’EMPOLI ha acquisito il diritto a giocare la Supercoppa di Categoria: il 18 maggio ore 15.00 a Coverciano con il Como (squadra vincitrice del Girone A)

– Squadre ammesse ai Play OFF: PERUGIA, PESCARA, AVELLINO, PISA (quest’ultima ammessa quale meglio classificata nellla classifica avulsa con Spezia e Catanzaro)

– Squadra retrocessa direttamente in PRIMAVERA 3: CROTONE

Non disputa il Play Out in quanto ci sono più di 9 punti di distacco dalla penultima.

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UNDER 16 Serie A e B

QUARTI DI FINALE – Gara di Andata

EMPOLI – Juventus

La partita è stata sospesa al 9’ del secondo tempo per un infortunio all’arbitro. Si rigiocherà domani alle ore 14.00, sempre a Monteboro, riprendendo dal minuto dell’interruzione.

UNDER 15 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno (Andata 2 – 4)

EMPOLI – Cagliari 4 – 2

Gol: 3’ Menicagli (E) – 31’ e 37’ Merlin (E) – 40’ e 41’ Sechi (C) – 54’ Dalla Bona (E)

In virtù dei risultati del doppio confronto, a parità di gol segnati e subiti, passa il turno l’ EMPOLI quale squadra meglio classificata come terza rispetto al Cagliari. Nel doppio confronto della gara dei QUARTI DI FINALE L’Empoli inconterrà il Genoa: gara di andata in Liguria il 17 maggio e ritorno a Empoli il 31 maggio