Campionato Primavera 2

30a giornata    (Ultima Giornata)

 

Ascoli – EMPOLI              1 – 2                

Gol: 46′ e 66′ Blazic (E) – 85′ Finotti (A)

 

Benevento Bari 2 1
60′ Martire (Ba) – 66′ Borrelli (Bn) – 88′ rig. Del Gaudio (Bn)
Crotone Catanzaro 2 2
35′ Ciani (CA)- 43′ Buonaccorsi (CR) – 69′ Sinopoli (CR) – 87′ Samaritani (CR)
Monopoli Cosenza 1 1
49’ Rocco (C) – 70’ Spanò (M)
Palermo Perugia 0 1
59’ Merico
Pisa Spezia 2 1
11′ Mocanu (PI) – 90+1′ Conte (SP) – 90+5′ Novak (PI)
Salernitana Avellino 1 0
75’ Lombardi
Ternana Pescara 2 2
 

Classifica dopo la 29a giornata  – CLASSIFICA FINALE

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 30 74 23 5 2 74 19
Perugia 30 55 16 7 7 47 27
Pescara 30 52 15 7 8 51 37
Avellino 30 51 13 12 5 54 36
Pisa 30 48 13 9 8 54 41
Spezia 30 48 15 3 12 55 43
Catanzaro 30 48 14 6 10 42 35
Benevento 30 44 13 5 12 42 50
Ternana 30 42 11 9 10 51 54
Monopoli 30 37 10 7 13 39 49
Bari 30 35 9 8 13 40 41
Ascoli 30 33 8 9 13 47 50
Palermo 30 27 5 12 13 35 43
Cosenza 30 27 6 9 15 32 62
Salernitana 30 25 6 7 17 28 62
Crotone 30 13 1 10 19 20 62

 

VERDETTI FINALI

Squadra promossa direttamente in PRIMAVERA 1: EMPOLI

L’EMPOLI ha acquisito il diritto a giocare la Supercoppa di Categoria: il 18 maggio ore 15.00 a Coverciano con il Como (squadra vincitrice del Girone A)

Squadre ammesse ai Play OFF: PERUGIA, PESCARA, AVELLINO, PISA (quest’ultima ammessa quale meglio classificata nellla classifica avulsa con Spezia e Catanzaro)

Squadra retrocessa direttamente in PRIMAVERA 3: CROTONE

Non disputa il Play Out in quanto ci sono più di 9 punti di distacco dalla penultima.

UNDER 16 Serie A e B

QUARTI DI FINALE – Gara di Andata

EMPOLI – Juventus

La partita è stata sospesa al 9’ del secondo tempo per un infortunio all’arbitro. Si rigiocherà domani alle ore 14.00, sempre a Monteboro, riprendendo dal minuto dell’interruzione.

 

UNDER 15 Serie A e B

OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno     (Andata 2 – 4)

EMPOLI – Cagliari            4 – 2

Gol: 3’ Menicagli (E) – 31’ e 37’ Merlin (E) – 40’ e 41’ Sechi (C) – 54’ Dalla Bona (E)

 In virtù dei risultati del doppio confronto, a parità di gol segnati e subiti,  passa il turno l’ EMPOLI quale squadra meglio classificata come terza rispetto al Cagliari. Nel doppio confronto della gara dei QUARTI DI FINALE L’Empoli inconterrà il Genoa: gara di andata in Liguria il 17 maggio e ritorno a Empoli il 31 maggio

 

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Fabrizio Fioravanti

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2 Commenti

  2. Da regolamento la partita sospesa per infortunio dell’arbitro si ripeterà partendo dal primo minuto. C’è già stato un precedente il 16/2/26 stesso campionato unger 16 ,
    Juventus-spezia

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