Campionato Primavera 2
30a giornata (Ultima Giornata)
Ascoli – EMPOLI 1 – 2
Gol: 46′ e 66′ Blazic (E) – 85′ Finotti (A)
|Benevento
|–
|Bari
|2
|1
|60′ Martire (Ba) – 66′ Borrelli (Bn) – 88′ rig. Del Gaudio (Bn)
|Crotone
|–
|Catanzaro
|2
|2
|35′ Ciani (CA)- 43′ Buonaccorsi (CR) – 69′ Sinopoli (CR) – 87′ Samaritani (CR)
|Monopoli
|–
|Cosenza
|1
|1
|49’ Rocco (C) – 70’ Spanò (M)
|Palermo
|–
|Perugia
|0
|1
|59’ Merico
|Pisa
|–
|Spezia
|2
|1
|11′ Mocanu (PI) – 90+1′ Conte (SP) – 90+5′ Novak (PI)
|Salernitana
|–
|Avellino
|1
|0
|75’ Lombardi
|Ternana
|–
|Pescara
|2
|2
–
Classifica dopo la 29a giornata – CLASSIFICA FINALE
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|30
|74
|23
|5
|2
|74
|19
|Perugia
|30
|55
|16
|7
|7
|47
|27
|Pescara
|30
|52
|15
|7
|8
|51
|37
|Avellino
|30
|51
|13
|12
|5
|54
|36
|Pisa
|30
|48
|13
|9
|8
|54
|41
|Spezia
|30
|48
|15
|3
|12
|55
|43
|Catanzaro
|30
|48
|14
|6
|10
|42
|35
|Benevento
|30
|44
|13
|5
|12
|42
|50
|Ternana
|30
|42
|11
|9
|10
|51
|54
|Monopoli
|30
|37
|10
|7
|13
|39
|49
|Bari
|30
|35
|9
|8
|13
|40
|41
|Ascoli
|30
|33
|8
|9
|13
|47
|50
|Palermo
|30
|27
|5
|12
|13
|35
|43
|Cosenza
|30
|27
|6
|9
|15
|32
|62
|Salernitana
|30
|25
|6
|7
|17
|28
|62
|Crotone
|30
|13
|1
|10
|19
|20
|62
VERDETTI FINALI
– Squadra promossa direttamente in PRIMAVERA 1: EMPOLI
L’EMPOLI ha acquisito il diritto a giocare la Supercoppa di Categoria: il 18 maggio ore 15.00 a Coverciano con il Como (squadra vincitrice del Girone A)
– Squadre ammesse ai Play OFF: PERUGIA, PESCARA, AVELLINO, PISA (quest’ultima ammessa quale meglio classificata nellla classifica avulsa con Spezia e Catanzaro)
– Squadra retrocessa direttamente in PRIMAVERA 3: CROTONE
Non disputa il Play Out in quanto ci sono più di 9 punti di distacco dalla penultima.
–
UNDER 16 Serie A e B
QUARTI DI FINALE – Gara di Andata
EMPOLI – Juventus
La partita è stata sospesa al 9’ del secondo tempo per un infortunio all’arbitro. Si rigiocherà domani alle ore 14.00, sempre a Monteboro, riprendendo dal minuto dell’interruzione.
UNDER 15 Serie A e B
OTTAVI DI FINALE – Gara di Ritorno (Andata 2 – 4)
EMPOLI – Cagliari 4 – 2
Gol: 3’ Menicagli (E) – 31’ e 37’ Merlin (E) – 40’ e 41’ Sechi (C) – 54’ Dalla Bona (E)
In virtù dei risultati del doppio confronto, a parità di gol segnati e subiti, passa il turno l’ EMPOLI quale squadra meglio classificata come terza rispetto al Cagliari. Nel doppio confronto della gara dei QUARTI DI FINALE L’Empoli inconterrà il Genoa: gara di andata in Liguria il 17 maggio e ritorno a Empoli il 31 maggio
Bravi gli Under 15 a ribaltare il risultato dell’Andata.
Da regolamento la partita sospesa per infortunio dell’arbitro si ripeterà partendo dal primo minuto. C’è già stato un precedente il 16/2/26 stesso campionato unger 16 ,
Juventus-spezia