La stagione sportiva appena conclusa ci ha fatto tremare, e non poco. Lo spettro della possibile retrocessione in Serie C si è materializzato spesso, ed averla evitata è sicuramente fonte di soddisfazione. Ma se una celebrazione va fatta, è quella per il fatto che l’Empoli — con questa stagione — si porta a trent’anni tondi di distanza dall’ultima partecipazione alla Serie C. Un traguardo assolutamente non scontato, al punto che almeno una generazione di tifosi non ha neppure un ricordo delle nostre battaglie sportive in quella categoria. Il risultato diventa ancora più prezioso se pensiamo che, in questo lungo trentennio, la metà del tempo è stata trascorsa nel massimo campionato. Un record davvero unico per una piazza come la nostra: in Europa, soltanto il Villarreal ha fatto meglio di noi.

Puntando però la macchina del tempo al 22 giugno 1996 — quando gli azzurri batterono il Como per 1-0 nella finale playoff di Serie C, salutando quella categoria — quello di quest’anno appare come un risultato davvero modesto, il secondo peggiore degli ultimi trent’anni. Infatti, come già raccontato nel corso della stagione (ma adesso è statistica ufficiale), soltanto nell’annata 2011/12 l’Empoli ha ottenuto un piazzamento più negativo. In quel caso — il campionato era a ventidue squadre e gli azzurri arrivarono al 18° posto — la squadra non riuscì a evitare i play-out, salvandosi proprio grazie a quelli. Per trovare quello che, prima del famoso play-out, era stato il peggior risultato sportivo, si deve risalire al 10° posto della stagione 2009-2010 con Campilongo in panchina.

Sempre stando dal 1996 ad oggi, al primo anno di serie B (dopo le varie retrocessioni dal massimo campionato) l’Empoli non era mai sceso sotto l’ottavo posto, toccato nel campionato 1999-2000 iniziato con Gustinetti e poi con Silvio Baldini alla guida dalla quattordicesima giornata. Ovviamente a livello storico generale c’è il precedente amaro del 1988-89 che ci vide retrocedere in C dopo la precedente retrocessione dalla A alla B.