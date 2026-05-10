La stagione sportiva appena conclusa ci ha fatto tremare, e non poco. Lo spettro della possibile retrocessione in Serie C si è materializzato spesso, ed averla evitata è sicuramente fonte di soddisfazione. Ma se una celebrazione va fatta, è quella per il fatto che l’Empoli — con questa stagione — si porta a trent’anni tondi di distanza dall’ultima partecipazione alla Serie C. Un traguardo assolutamente non scontato, al punto che almeno una generazione di tifosi non ha neppure un ricordo delle nostre battaglie sportive in quella categoria. Il risultato diventa ancora più prezioso se pensiamo che, in questo lungo trentennio, la metà del tempo è stata trascorsa nel massimo campionato. Un record davvero unico per una piazza come la nostra: in Europa, soltanto il Villarreal ha fatto meglio di noi.
Puntando però la macchina del tempo al 22 giugno 1996 — quando gli azzurri batterono il Como per 1-0 nella finale playoff di Serie C, salutando quella categoria — quello di quest’anno appare come un risultato davvero modesto, il secondo peggiore degli ultimi trent’anni. Infatti, come già raccontato nel corso della stagione (ma adesso è statistica ufficiale), soltanto nell’annata 2011/12 l’Empoli ha ottenuto un piazzamento più negativo. In quel caso — il campionato era a ventidue squadre e gli azzurri arrivarono al 18° posto — la squadra non riuscì a evitare i play-out, salvandosi proprio grazie a quelli. Per trovare quello che, prima del famoso play-out, era stato il peggior risultato sportivo, si deve risalire al 10° posto della stagione 2009-2010 con Campilongo in panchina.
Sempre stando dal 1996 ad oggi, al primo anno di serie B (dopo le varie retrocessioni dal massimo campionato) l’Empoli non era mai sceso sotto l’ottavo posto, toccato nel campionato 1999-2000 iniziato con Gustinetti e poi con Silvio Baldini alla guida dalla quattordicesima giornata. Ovviamente a livello storico generale c’è il precedente amaro del 1988-89 che ci vide retrocedere in C dopo la precedente retrocessione dalla A alla B.
ma senti?!il secondo peggior campionato degli ultimi 30 anni…e qualcuno si stupisce se a noi tifosi ci girano le p….ma di cosa si ragiona?!io mi meraviglio che si deve applaudire a prescindere
se tu eri abituato come la Lucchese che da 26 anni non vede la B e fallita nel mentre 4 volte con un risultato del genere e tu godevi come un riccio. Siccome siamo abituati a caviale e champagne ecco che la schiacciata con la mortadella ti fa schifo.
anche quelli della pro vercelli hanno vinto 7 scudetti e ora dal 1922 che si divertono poco…però hanno vinto 7 scudetti…ma che discorsi fate?!
appunto nel 1922 quando c erano 4 squadre. Male chd gli andava erano arrivati in semifinale.
sono tifoso dell Empoli dal 1986…e anche essendo lontano da Empoli posso dire di averne viste e lette di tutti i colori.sono assolutamente certo che alcune retrocessioni sono state volute…(con D ‘aversa e Mertufello le più clamorose) e quest’anno ho avuto davvero paura che la cosa si ripetesse perché era impossibile giocare così male a calcio se non volutamente. prendo atto di essere stato smentito e quindi adesso mi trovo spiazzato. è stato solo un anno sfortunato o davvero il presidente ha perso quello smalto che me lo faceva ritenere tra i migliori presidenti del calcio italiano???
bravo…questa è la paura che abbiamo tutti…
mi sento di risponderti due cose:
1. al discorso delle retrocessioni pilotate non ci credo e non ci crederó mai fino a che qualche fonte diretta affidabile non me lo spieghi nel dettaglio, dati alla mano. Non capisco inoltre come si faccia a continuare a seguire l’empoli e lo sport in generale se si crede accadano simili cose con questa frequenza. nel momento in cui mi convincessi di una simile situazione, smetterei di seguire l’empoli e mi guarderei le serie tv.
2. secondo me non é che il corsi ha perso lo smalto (magarin un po’ sará anche vero), ma é che il giochino dell’empoli lo hanno capito in tanti e lo praticano adesso in molti. per quello i profili interessanti sono opzionati gia da giovanissimi da squadre con maggiori mezzi, per quello non ti danno piú prestiti con diritto di riscatto a due lire, ma sono solo prestiti secchi o eventualmente con alta % sulla rivendita. insomma, il “con poco si fa tanto” é diventato sempre piú difficile.
Busiello grande talento della primavera e all inizio era stato aggregato in prima squadra…è stato venduto alla prima offerta del Como…quindi qui non si fa più calcio…qui si svende..non si fanno più nemmeno esordire in prima squadra si vendono prima..
Non è Busiello ma Baralla…
Quello è Baralla. Busiello è stato infortunato tutto l’anno ed è sempre dell’Empoli. Sapresti citare tre giocatori della primavera di quest’anno senza leggere la lista dei tesserati?
Concordo pienamente con te Karl
vabbè ho confuso i nomi ma il risultato è il solito…a Empoli non c è piu
E il fatto che ci abbia messo gli occhi Fabregas mi fa pensare che tecnicamente sia un prospetto valido….
Quelli con i ferri da stiro al posto dei piedi li non ce li vogliono.
Il loro portiere avrebbe potuto fare benissimo il regista da noi…
Sì, ma Primavera che vince il campionato con 19 punti sulla seconda. Under 15, 16 e 17 ai quarti di finale dei loro campionati (serie A e B). Ti sembrano risultati deludenti?
Resettiamo questa stagione…. a mente fredda, analizziamo quello (tanto) che non è andato, non per cercare il colpevole, ma per trovare le soluzioni …. sicuramente l’Empoli FC è un “miracolo” sportivo…. ma è necessario guardare al futuro e mai al passato, perchè se fossi in una serie inferiore lo guarderesti sono con “rimpianto” e non con “orgoglio”….
Bisogna ripartire dai progetti, programmare, il che non vuol dire sempre da zero….
bravo!!!
Quest’anno l’Empoli non potrà sostanzialmente replicare i mercati degli anni precedenti. La squadra è piena di prestiti ed inoltre non sarà facile fare cassa con le vendite. Speriamo di non rivivere un’altra stagione di sconfitte brucianti ed umiliazioni, l’anno prossimo giocheremo contro Pisa. Arezzo, Carrarese ed altre società con cui c’è molta rivalità. Speriamo di dimenticare il 3 a 0 di Carrara, ma la piazza deve monitorare il comportamento della società e se occorre farsi sentire a mercato aperto e non quando sarà chiuso. Basta frasi i conti si fanno alla fine del campionato ed altre prese in giro. E sarebbe bene che, con i giusti modi ovviamente, anche la stampa locale faccia la sua parte non troppo accomodante, perché altrimenti non sarà fatto il bene della piazza e di una delle migliori tifoserie d’Italia per competenza e senso della misura, altro che disagiati sociali !
se alla fine del secondo peggior campionato degli ultimi trent’anni fai la serie b vuol dire che siamo abituati davvero bene
Quello che conta è liberarsi della zavorra monteboro.
Chi dice che con altri si fallisce in 2 anni potrebbe anche avere ragione, ma se restano questi di ora la fine del calcio ad empoli è imminente.
Avrebbe il dovere morale di cedere al miglior acquirente possibile ma visto il personaggio ho qualche dubbio.
Non vorrà mai correre il rischio che qualcuno faccia meglio di lui.
Dovrà esserci la narrazione che il calcio a empoli è esistito solo grazie a lui.
Ti smentisci da solo.. prima dici che pensa solo al tornaconto personale, poi no, è una questione di prestigio personale.. insomma inizi ad incartarti un po’. Mi dispiace per te, ma per quest’ anno ti devi rassegnare, faremo ancora la B.
Infatti lui guarda al suo non ti preoccupare.
I tuoi discorsi sono da teatro dell’assurdo. A tuo dire, con un’altra proprietà puó darsi che “si fallisce in 2 anni”, ma col corsi la fine del calcio a empoli é comunque “imminente”(e cioé? quando sarebbe? tra un mese? anche 2 anni mi sembrano abbastanza imminenti). Quindi, in sostanza, quale sarebbe la differenza tra le due proprietà, se in entrambi i casi si va gambe all’aria?
Nell’incertezza, tra una proprietá che ci ha tenuto 30 anni nelle massime serie (con una partecipazione alla uefa) e una proprietà ancora ignota, te vuoi dirmi che preferisci la seconda? Se la pensi cosí, perché non levi i soldi dalla banca dove li hai tenuti per 30 anni e non li affidi al primo che passa? come ti suona come investimento?
Abbi fede per vedere l’Empoli in C ti ripeto che devi aspettare un’altro anno.
Tieni duro Andre.
Andre… In confronto a te, Nostradamus era un inguaribile ottimista…
Io sarò ottimista se questa società toglie il disturbo.
Con loro non c’è futuro.
Non hanno più nulla da dare. Accettatelo.
Mi sembra che lui stesso abbia detto che cerca nuovi soci o nuova proprietà, quindi può anche essere che tolga il disturbo. La cosa ridicola è che uno come te si permetta di offendere presidenza e tifosi (“servi di monteboro”, “il vostro padrone”, etc) senza aver mai detto nulla di sensato e costruttivo.
Siamo in serie B anche il prossimo anno. Accettalo
Annata difficile eh? E poi con l’amaro in bocca alla fine, che peccato eh?
André! Sei perfetto come nana!
Vengo dal futuro. Filippo G, diventerai padre il 15 marzo 2034! La gioia sarà doppia perché per l’azzurro segnerà doppietta Marzi!!
Ancora a parlare? E basta! si è sbagliato ora si riparte con un nuovo progetto
Pensare al futuro e ricostruire una rosa che possa almeno arrivare a quei benedetti play off. Almeno come minimo. Naturale ripartire da Fulignati, Elia, Shpendi (se non vien venduto), Lovato, Magnino, Saporiti e Popov. Non disdegnerei mettere in rosa anche Yepes, Degli Innocenti e Guarino (credo che per loro sia stato un anno in cui hanno acquisito ulteriore esperienza, magari macchiato da qualche errore di troppo.. ma alla fine son 3 giovanissimi) e perchè no un Romagnoli che può essere la giusta chioccia per la difesa. Dove bisogna mettere il giusto impegno è nell’allestire un centrocampo ben più esperto di quello di quest’anno.. e se c’è da spendere qualcosa in più è proprio per quel settore. È il centrocampo che fa sì che una squadra funzioni come si deve in entrambe le situazioni di gioco (proteggere la difesa e sostenere gli attaccanti). Pescare qualche talento dalla Lega Pro e naturalmente puntellare la rosa anche con qualche giovane interessante della primavera a partire da Monaco (caterve di goal quest’anno) Busiello e Campaniello (un annata per loro dove i loro infortuni non gli hanno permesso di giocare che ben poco, ma ragazzini interessanti). Gli altri tutti via e senza nessun rimpianto se non per Pellegri, giocatore che in B avrebbe fatto la differenza, ma alla fine non è stato l’attacco il problema principale di questa squadra…. per le poche occasioni avute durante le partite… di goal ne ha segnati anche troppi.
Con Degli Innocenti e Guarino non si va da nessuna parte, ci mancava solo dicessi anche Ignacchiti
Volevate retrocedereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…ma l’avete preso ner .ulooooooooooooooooooooooooooooooo….rosiconi e sapientoni va ffa …..ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ambulanze di tutta Italia accorreteeeeeeeeeee……………….sagra di fegatooooooooooo
Bottiglie di spumante rimase tappate
AHAHAAHAHAHAHAHAAH….usatele pe festeggiare lo scudetto della vostra squadra