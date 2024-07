Sembra essere vicina la seconda cessione in casa azzurra all’interno di questa sessione di mercato. Dopo Sebastiano Luperto, un altro difensore è in procinto di lasciare Empoli. Si tratta del terzino sinistro Samuela Angori, giocatore sul quale si era anche pensato ad una sua possibile permanenza – soprattutto se entro fine agosto dove partire Cacace – ed invece la cessione pare essere molto vicina. La destinazione sarà quella di Pisa, in serie B agli ordini di Pippo Inzaghi.

La notizia dentro la notizia sta nella formula con la quale sembra stia maturando l’addio. Infatti non è da escludere il titolo definitivo, con una cifra di circa due milioni che entrerebbero nelle casse di Monteboro. In queste ore si sta discutendo sulla possibilità di andare ad inserire una percentuale (15/20%) sulla futura rivendita del ragazzo. Non è da escludere che si possa chiudere anche un prestito con diritto di riscatto, ma ad adesso il titolo definitivo sembra essere in vantaggio. Siamo ai dettagli e non dovrebbe mancare molto alla chiusura.