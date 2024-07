L’Empoli si prepara a una fase cruciale del ritiro estivo con la ripresa degli allenamenti prevista per oggi pomeriggio. La squadra tornerà sul campo di casa per una seduta aperta al pubblico alle ore 18:00, segnando un importante passo verso l’inizio della nuova stagione. Con la prima partita ufficiale in programma tra soli quindici giorni, l’urgenza di raggiungere la miglior forma fisica e tattica è palpabile. Nonostante il mercato resterà aperto per un altro mese, promettendo ulteriori novità, l’attenzione è ora focalizzata sulla preparazione immediata.

Sotto i riflettori ci saranno le condizioni di alcuni giocatori chiave. Alberto Grassi, che finora non ha potuto allenarsi a pieno regime con i compagni dall’inizio del ritiro, sarà oggetto di particolare attenzione. Anche il difensore Tyronne Ebuehi è in una situazione simile, con lo staff medico che valuterà attentamente il suo stato di forma. Per quanto riguarda Stiven Shpendi, nonostante l’assenza nell’ultima amichevole, non dovrebbero esserci preoccupazioni significative. Un aspetto che catturerà l’interesse degli osservatori sarà la scelta tattica del nuovo allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico dovrà decidere se puntare sul 3-4-2-1 o sul più tradizionale 4-3-3, una decisione che potrebbe influenzare notevolmente l’assetto della squadra per la stagione a venire. Ci sarà l’opportunità di vedere in azione i nuovi acquisti. Sebastiano Esposito e Devis Vasquez, freschi di firma, faranno il loro debutto sul campo di Empoli. Inoltre, i sostenitori potranno riaccogliere Mattia Viti, di ritorno dopo l’esperienze tra Nizza e Sassuolo.