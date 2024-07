Lorenzo Colombo sembra finalmente essere ad un passo dal trasferimento all’Empoli. Secondo le ultime indiscrezioni, che stanno trovando conferme, l’attaccante classe 2002 si appresta a lasciare la tournée statunitense del club rossonero per approdare in Toscana. Il giocatore, che recentemente ha fatto parlare di sé segnando una doppietta in amichevole contro il Manchester City di Pep Guardiola, è pronto per una nuova sfida che gli permetterà di accumulare preziosa esperienza in Serie A. Nonostante la prestazione di lusso oltreoceano, il Milan ha deciso di dare il via libera al trasferimento, confermando gli accordi precedentemente raggiunti con l’Empoli.

La formula del trasferimento dovrebbe rimanere quella inizialmente prevista: un prestito con diritto di riscatto a favore di Monteboro. Sebbene i dettagli economici dell’operazione non siano ancora noti, si prevede che la cifra del riscatto sarà fissata a un livello elevato, a testimonianza del valore che il Milan attribuisce al proprio talento. Contrariamente alle ultime informazioni, che vedevano il suo arrivo ad Empoli dopo il 10 agosto, al termine della tournée americana, Colombo potrebbe raggiungere la sua nuova squadra nei prossimi giorni. Questa accelerazione permetterà al giocatore di integrarsi più rapidamente nei piani tattici di mister D’Aversa.

Per l’Empoli, l’arrivo di Colombo rappresenta un importante rinforzo nel reparto offensivo. Il giovane attaccante, che nella scorsa stagione ha militato nel Monza segnando 4 gol in 25 presenze, avrà l’opportunità di mettersi in mostra in un ambiente che ha dimostrato negli anni di saper valorizzare i giovani talenti. Questa mossa di mercato sottolinea ancora una volta la strategia dell’Empoli di puntare su giovani promettenti per rinforzare la propria rosa. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi e l’ufficialità del trasferimento, che potrebbe segnare uno dei colpi più interessanti del mercato estivo.