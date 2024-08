Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, resta vivo l’interesse della Sampdoria per il centrocampista azzurro Nicolas Haas. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Genova si sarebbe intensificato il pressing della società blucerchiata verso il giocatore con la determinazione di voler arrivare a un accordo.

Tra le due società i contatti sono frequenti perché ci sono altri nomi in ballo, da Guarino a Vieira, Bereszynski e non si esclude che si possa arrivare a un accordo che comprenda uno scambio di giocatori. Per il momento Haas resta a disposizione di Mister D’Aversa ed è un punto fermo del centrocampo tanto da ipotizzarlo titolare nella prima gara ufficiale valevole per la Coppa Italia in programma sabato con il Catanzaro, salvo ulteriori novità in arrivo dal mercato.

Nei prossimi giorni seguiremo e vi riporteremo ulteriori novità sulla trattativa.