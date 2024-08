Il destino di Gabriele Guarino, per la stagione sportiva 2024/25, dovrebbe essere in prestito in serie B. Per lui però si vuole un ruolo da protagonista, una situazione congeniale che gli permetta di essere al centro del progetto e tornare a fine anno fortificato e cresciuto. Per questo, stando alle ultime raccolte, l’ipotesi Carrarese sembra poter essere prioritaria rispetto a quella ventilata della Samp.

La dirigenza azzurra non ha fretta per la cessione, e sabato per la prima di Coppa, Guarino sarà a disposizione di D’Aversa. Si cercherà di non lasciare niente al caso, visto che sul ragazzo si crede molto e si spera possa essere una pedina importante per l’Empoli del futuro.

Sarà molto probabilmente la settimana prossima, alla vigilia della prima di campionato, che il nodo verrà sciolto.