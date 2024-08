Potrebbe non essere ancora definitivamente la porta per Bastos Bereszynski. L’Empoli riabbraccerebbe volentieri il difensore polacco, e ad inizio mercato si era pensato ad un nuovo scambio con Stojanovic. Adesso il discorso potrebbe essere spostato su Haas, che la Samp vorrebbe vedere sotto la Lanterna. Se non dovesse arrivare un’offerta economica per lo svizzero, ecco che la dirigenza dell’Empoli potrebbe provare a ributtare dentro il discorso il nazionale polacco. Su Bereszynski, come noto, ci sono anche le attenzioni del Cagliari e di quel Davide Nicola che lo ha avuto – ad Empoli – lo scorso anno.

Però la pista Bereszynski potrebbe essere complicata con su di lui, ad oggi, proprio la stessa Samp. Infatti se il nome di Bereszynski era stato inizialmente messo tra quelli che avrebbero dovuto produrre valore “economico”, anche per il risparmio di un ingaggio importante per la B, adesso pare che Pirlo e tutta la Samp siano determinati nel trattenere il giocatore con tanto di fascia da capitano. Se da una parte, come detto, Bastos resta elemento di interesse per Monteboro, dall’altra la situazione sempre “complicarsi” sempre più.