Non solo centrocampo in questa fase di mercato per l’Empoli. Si guarda anche alla difesa, e precisamente ad una posizione centrale. L’Empoli avrebbe infatti messo gli occhi addosso al brasiliano Natan del Napoli. Il classe 2001 è in uscita dal club partenopeo, visto anche il suo utilizzo a singhiozzo, anche se si è ritagliato 14 apparizioni nel passato campionato. Centrale difensivo, Natan è dotato di grande fisicità e di un piede sinistro educato, caratteristiche che gli consentono di distinguersi in particolare nel gioco aereo ed in fase di impostazione.

Il giocatore è sotto contratto con il Napoli con una scadenza al 2028. Si ragiona quindi in ottica di prestito, secco o con diritto di riscatto. Situazione che sulla carta va bene a tutti. Da evidenziare però, come riportano anche gli esperti di calciomercato, che su Natan ci sarebbe anche il Parma, che da tempo starebbe seguendo il giocatore. In caso di arrivo in azzurro, Natan rappresenterebbe una soluzione aggiuntiva a Walukiewicz in caso di difesa a tre.

Capiremo nelle prossime giornate se l’Empoli riuscirà ad affondare ed a portare il brasiliano alla corte di D’Aversa.