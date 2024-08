Gli azzurri si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di questo lunedi per iniziare la settimana di lavoro che culminerà con la gara di Coppa Italia. Di fronte all’Empoli, gara secca al Castellani, ci sarà quel Catanzaro che è stato rivelazione della passata serie B. La squadra calabrese – poi affronteremo meglio il discorso con un focus ad hoc – si presenta però con diverse novità, a partire dal nuovo allenatore, Fabio Caserta. Nel corso di questo mercato sono già arrivate le cessioni di Vandeputte e Fulignati e poi i non pochi fine prestito come l’ex Donnarumma, D’Andrea, Miranda ed altri.

Tornando in casa azzurra da dire che la seduta odierna non è stata tra quelle più spinte, anche perchè adesso D’Aversa ha bisogno che la squadra si alleggerisca dal punto di vista fisico. Molto interessanti però le esercitazioni sulla fase di non possesso, dove si andava minuziosamente a far tenere le posizioni. Sta meglio Walu ma è ancora presto per poterlo dare tra i disponibili sabato sera, se non ce la facesse uno tra Goglichidze e Guarino andrà dentro. Punto interrogativo anche per Grassi che non ha i novanta minuti nelle gambe, si potrebbe quindi preferire una partenza con Haas per poi magari mettere dentro l’ex Parma. La formazione di partenza dovrebbe poi somigliare a quella vista all’inizio contro la Samp, anche in attacco si potrebbe partire con Caputo per vedere Colombo nella parte finale di gara. Ballottaggio tra Viti e Cacace in difesa e tra Gyasi e Stojanovic per la mezzala destra. Out Berlardinelli, Perisan ed Ebuehi.

La squadra da domani si allenerà solo di mattina e le sedute di giovedi e venerdi saranno a porte chiuse.