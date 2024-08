Vi avevamo raccontato di come l’Empoli fosse sul portiere Federico Brancolini per la sostituzione di Perisan. Il ventitreenne ha rescisso quest’oggi il contratto che aveva in essere con il Lecce e domani, stando a quanto arriva, dovrebbe sostenere le visite mediche per poi legarsi all’Empoli.

Ovviamente è un titolo definitivo, dovendo considerare l’ex Fiorentina come uno svincolato. Capiremo meglio domani l’entità del contratto. Ovviamente il suo arrivo, salvo sorprese, è per fare la riserva di Vasquez. Da Lecce lo descrivono come un portiere ancora acerbo per la massima categoria, ovviamente speriamo che in caso di bisogno si sappia far trovare pronto.