Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della sfida che chiuderà la stagione e decreterà il futuro della squadra. Quella di domenica, inutile girarci intorno, sarà una partita che si giocherà molto sui nervi e su quello che arriverà anche dagli altri campi con Venezia, ma soprattutto Roma, ad essere catalizzatori. Lo stesso discorso però vale anche per il Verona di Zanetti, al quale basta anche un solo punto per strappare il biglietto della prossima serie A, punto che – ma qui entrano in gioco Venezia e Lecce – potrebbe bastare anche a noi.

Dal punto di vista tattico non ci saranno cambiamenti per Roberto D’Aversa. Un D’Aversa che potrebbe essere anche ai saluti, nonostante una opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Avanti quindi con il 3-4-2-1 ed un undici che potrebbe essere speculare a quello visto a Monza. L’unico dubbio è davanti, dove si potrebbe partire subito con Colombo e Cacace dalla panchina. Esclusi gli ormai noti lungodegenti, per i quali il campionato è finito da tempo, sono tutti a disposizione.

Oggi e domani le ultime sedute.