Si apre e si chiude la parentesi legata a Simone Bastoni. Il laterale, arrivato lo scorso anno dallo Spezia, sembrava poter rientrare nuovamente nei piani azzurri. Nemmeno il tempo di dirlo che è arrivato un vero e proprio blitz del Cesena che è riuscito a convincere club e giocatore. Bastoni passa ai romagnoli a titolo definitivo per una cifra di circa un milione di euro.

Come detto pareva che si potesse riaprire un discorso con l’Empoli, anche se avevamo anticipato che essendo in scadenza il giocatore, l’Empoli non avrebbe operato in tempo brevi. Anche lo stesso Bastoni aveva fatto capire di non disdegnare un Empoli bis ma il discorso, come detto, appena aperto si è chiuso.