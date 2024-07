Sembrava potesse essere il primo acquisto in ordine cronologico ed invece, nonostante ci siano tutti gli accordi (verbali), ancora non lo si è visto vestito d’azzurro. La situazione di Lorenzo Colombo, per chi avesse perso qualche pezzo, potrebbe assomigliare ad una telenovela. In realtà cosi non è, ed apparentemente è tutto molto più semplice. Il discorso è quello già scritto non moltissime ore fa, con il giocatore “bloccato” dal suo club di proprietà perchè nel reparto avanzato sono in pochi.

Lorenzo Colombo è però promesso sposo dell’Empoli, e su questo non ci si attendono particolari stravolgimenti. Quello che potrebbe radicalmente mutare però è nei tempi. Detto che il tempo passato non lo si recupera, Colombo entro un paio di giorni potrebbe essere azzurro, aggregandosi alla squadra ormai lunedi prossimo ad Empoli. Però se il Milan, e soprattutto Fonseca, volessero portare il ragazzo negli Stati Uniti, ecco che si andrebbe ad aggiungere diverso tempo; basti pensare che l’ultimo impegno negli USA dei rossoneri è il 6 agosto.

Domani però è previsto un colloquio tra le parti. L’Empoli farà presente quelle che sono le proprie esigenze, e che del ragazzo c’è bisogno adesso. Il Milan dirà la sua, con la possibilità di assecondare il nostro club, o di “fare muro” per proprie esigenze. Vedremo quello che verrà fuori, anche se va detto che nel ritiro di Bressanone c’è ottimismo per la risoluzione rapida della querele.