I primi 2500 abbonamenti sono stati rinnovati! Una partenza decisamente importante per la nuova fidelizzazione con i colori azzurri. i tifosi stanno rispondendo davvero bene ed il primo step è raggiunto. Ovviamente sono ancora tanti coloro che devono rinnovare la vecchia tessera, visto che si è superato abbondantemente cifra sei mila lo scorso anno.

Dal 30 di questo mese aprirà anche la vendita libera, con quindi il “rischio”, per chi non ha esercitato la prelazione, di non ritrovare lo stesso seggiolino del passato. E’ stata molto apprezzata, stando ai dati, anche la possibilità di permettere ai nuovi abbonati di anticipare la sottoscrizione dell’abbonamento, nella due giorni terminata ieri.