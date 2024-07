Si svolgerà oggi, giovedi 25 luglio, l’ultima doppia seduta a Naz-Sciaves. Gli azzurri infatti, subito dopo la gara con lo Spezia di domani, faranno rientro a casa. Poi ci sarà un po’ di riposo per riprendere lunedi 29 al Sussidiario. Nel frattempo il lavoro di mister D’Aversa, e del suo staff, prosegue incessantemente con ritmi che si vanno sempre più alzando. Non ci sono grossi variazioni al tema di lavoro, le richieste di D’Aversa sono precise e molto dettagliate. Un lavoro specifico lo si cerca di fare per arrivare con grande rapidità alla conclusione, cercando di sfruttare al meglio le ripartenze in verticale.

Agli ordini dell’ex mister del Lecce c’è già Mattia Viti, elemento che è assolutamente in predicato di avere una delle due maglie da titolare al centro della difesa. Anche Stojanovic e Cacace si allenano regolarmente. I tre saranno in campo nell’amichevole che si giocherà domani alle 15:00. Non ci sono grosse novità dall’infermeria. Perisan è fermo, Ebuehi e Nabian sono ad Empoli. Lavoro ad hoc per Grassi e Belardinelli. Ricordiamo che l’Empoli sarà impegnato in amichevole con la Samp sabato 3 agosto (al Castellani), e poi la settimana successiva (sempre Castellani) sarà Coppa Italia con il Catanzaro.