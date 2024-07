Si allontana sempre di più il possibile ritorno in azzurro del terzino destro Bartosz Bereszynski. Il giocatore, non riscattata dall’Empoli a fine giugno, è rientrato alla Sampdoria ma il suo futuro sarà lontano da Genova visto anche l’alto ingaggio che percepisce.

Secondo quando riportato da alcuni portali vicini ai blucerchiati, si sarebbe ormai a un passo dall’accordo tra la Samp e il Cagliari per il passaggio a titolo definitivo del polacco alla squadra allenata da Nicola. Proprio quest’ultimo sarebbe ben felice di poter riallenare il giocatore, capace di giocare come terzino destro ma anche nei tre difensori centrali come spesso utilizzato a Empoli nell’ultima parte di stagione. La trattativa potrebbe concludersi entro questo fine settimana.

Bereszynski ha collezionato 24 presenze con la maglia azzurra ma è con l’arrivo di Nicola che ha fatto vedere le sue migliori prestazioni.