Una delle recenti vicende di rilievo nell’Empoli è il passaggio di Sebastiano Luperto dal Empoli al Cagliari e il conseguente ritorno di Mattia Viti all’Empoli per prenderne il posto. Questa staffetta difensiva tra Luperto e Viti non è solo un avvicendamento di uomini, ma rappresenta anche un confronto tra due profili di difensori centrali che, sebbene diversi per certi aspetti, condividono anche diverse similitudini. Mattia Viti, nato nel 2002, rappresenta una delle giovani promesse del calcio italiano. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, aveva lasciato il club toscano per una breve esperienza all’estero, ma ora è tornato per sostituire proprio Luperto. Il suo ritorno è carico di aspettative, data la sua giovane età, l’attaccamento alla nostra maglia e il potenziale ancora inespresso.

Volendo trovare una differenza sostanziale tra chi va e chi torna, potremmo dire che Luperto è un difensore più posizionale e tattico, mentre Viti fa della velocità e dell’agilità i suoi punti di forza. Questa differenza può influire sulla loro adattabilità a diversi sistemi di gioco. Luperto ha dimostrato infatti grande duttilità anche nel passaggio a tre, Viti arriva per giocare a quattro in quella che è la sua confort zone. Se dovesse mai esserci uno switch, vedremo. Entrambi i difensori sono molto alti e dotati di una buona presenza fisica, che li rende temibili nei duelli aerei.

Viti, nonostante i suoi 190 cm, è un difensore centrale molto agile e rapido, capace di coprire ampie porzioni di campo e di recuperare in velocità sugli attaccanti avversari. La sua formazione nelle giovanili dell’Empoli ha sviluppato in lui una buona tecnica di base, permettendogli di gestire il pallone con sicurezza e di partecipare attivamente alla costruzione del gioco dal basso. Essendo molto giovane, Viti ha ancora margini di miglioramento notevoli, sia dal punto di vista fisico che tattico. La scelta di puntare dritti su Viti, per il dopo Luperto, appare (al netto delle possibilità) la miglior soluzione. Curiosità, nella stagione 2021-22, Viti e Luperto (nella squadra di Andreazzoli) sono partiti tre volte titolari assieme, con sempre Viti messo a centro-destra.