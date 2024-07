Torniamo a parlare della situazione di Lorenzo Colombo, relativa al rallentamento del suo arrivo in azzurro. Arriva la conferma che Colombo partirà con il Milan per la tournèè americana. Il Milan ha diramato poco fa la lista dei convocati. Non si è dunque trovato quell’accordo per far aggregare il ragazzo fin da subito con l’Empoli, ed ha prevalso la volontà dell’allenatore dei Milan. La motivazione starebbe, come già detto, nella pochezza numerica degli attaccanti a disposizione di Fonseca.

Apparentemente non dovrebbe però cambiare niente. L’accordo in essere tra Milan, Empoli e giocatore, dovrebbe restare valido. Chiaro che almeno fino al 8/9 di agosto il ragazzo non sarà in Italia e diventa anche legittimo pensare che l’Empoli (ma questo è un pensiero in libertà) possa fare altre valutazioni. Una situazione sicuramente inaspettata che, dal nostro punto di vista, non facilita e non fa particolarmente piacere. Discorso che quindi per adesso viene congelato.