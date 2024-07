Empoli Football Club rende noti gli allenatori dalla Under 14 alla Under 8 che guideranno le formazioni azzurre nella stagione 2024/25:

Under 14 – Cristian Calì

Under 13 – Federico Donnici

Under 12 – Alessandro Limone – Andrea Fatichenti

Under 11 – Alessandro Leonardi – Alessio Micheletti

Under 10 – Carlo Lami – Gabriele Marziale

Under 9 – Michele Amaducci – Giulio Uruci

Under 8 – Samuele Sabatini