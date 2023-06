Si attende ormai l’ufficialità per il ritorno di Marin in azzurro. C’è però da coprire ancora una casella nella posizione del “2” all’interno dello schema tattico azzurro. La nuova idea, che trova conferme, è quella legata al nome di Simone Bastoni, classe 1996 dello Spezia. Si parla di un profilo esperto ma, soprattutto alla ricerca di un riscatto personale dopo una stagione non certo positiva. Andando oltre la retrocessione dei liguri, il campionato di Bastoni è stato condizionato da diversi infortuni che hanno limitato molto le sue presenze: nelle diciannove presenze ha però collezionato due gol e cinque assist.

Il centrocampista è in uscita dallo Spezia, con i bianconeri che vorrebbero cedere a titolo definitivo il giocatore. La cifra potrebbe però essere un ostacolo perchè si parla di non meno di 4 milioni di euro. Vero che a Monteboro si sono ormai rivelati dei geni nel trovare le migliori formule che possano accontentare tutti. Centrocampista abile tecnicamente, forte fisicamente e dal potente tiro di sinistro, è bravo negli inserimenti offensivi e si potrebbe collocare bene in quella posizione che lo vedrebbe accanto a Marin. Come detto ci sono conferme rispetto all’interesse, vedremo poi nelle prossime giornate se ci sarà una sterzata o meno.