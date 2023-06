L’affare che ha portato Guglielmo Vicario al Tottenham è divenuto il più ricco di sempre per le casse di Monteboro, con i 19 milioni certi di parte fissa. Ma questo trasferimento, visto anche il particolare ruolo in questione, è uno dei più ricchi di sempre per quanto concerne i portieri italiani. Infatti i 19 mln rappresentano il quinto acquisto più oneroso per un portiere italiano.

In vetta a questa particolare classifica troviamo Buffon con i 53 mln spesi dalla Juve verso il Parma, seguono i 27 spesi dall’Inter per Toldo ed al terzo posto i 26 del Napoli per Meret. La curiosità però è che Vicario compare ben due volte nella top ten di questa statistica. Infatti gli 8 milioni che l’Empoli ha versato nelle casse del Cagliari (già al netto della percentuale perchè la cifra adesso sale a 11,8) rappresentano il decimo affare specifico più caro.