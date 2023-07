Si aggiunge un nuovo nome nella casella dei possibili arrivi in casa azzurra. Un nome che la società sta seguendo con concretezza e per il quale spera di chiudere. Si tratta del classe 2002 Matteo Cancellieri della Lazio. Ad Empoli ce lo ricordiamo bene per il gol che ci ha segnato nella gara giocata contro l’Hellas Verona nel marzo del 2022. Giocatore che nel modulo azzurro può essere impiegato a destra nei tre dietro la punta, ma potrebbe fare anche la punta centrale. In un 4-3-1-2 starebbe invece a fare la seconda punta in attacco.

La Lazio, che lo ha pagato diversi soldi, vorrebbe mandarlo in prestito per poter crescere e tornare con maggiore esperienza. L’Empoli, come detto, ci sta seriamente pensando ed avrebbe già preso contatti con il club biancoceleste. Da dire che sul giovane c’è diversa concorrenza, con gli esperi di mercato a mettere il Bologna il pole position. Anche Sassuolo e Torino avrebbero chiesto informazioni. L’Empoli però negli ultimi anni si è creata nome importante soprattutto tra i giovani calciatori che vogliono fare il salto, questo potrebbe aprire un canale di preferenza proprio per il romano.

Per lui in serie A (anche se spalmate su 454 minuti) ci sono 32 presenze con un gol segnato. Capiremo meglio nelle prossime giornate se la situazione si può sbloccare. Difficile però pensare a qualcosa di diverso rispetto al prestito secco.