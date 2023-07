Il passaggio formale di “rifiutare”, nell’ultima assemble dei club le offerte arrivare da DAZN, Mediaset e Sky apre ad una nuova fase di trattativa privata tra la Lega Serie A e i broadcaster. Una nuova giornata di incontri che andrà in scena oggi, in un hotel del centro di Milano, a partire dalla mattinata. Dopo le 15 ore di trattativa di giovedì 29 giugno, quindi, ci sarà una nuova giornata di incontri, dopo le ulteriori modifiche previste sui pacchetti tra pick, esclusive e co-esclusive. Nell’ultima assemblea, la posizione spiegata dall’ad Luigi De Siervo alle società è che ci si stia avvicinando all’obiettivo, anche se non sarà facile raggiungerlo, di 900 milioni di euro a stagione, dopo che nel triennio 2021/24 da DAZN e Sky sono arrivati circa 927,5 milioni annui.

Protagonisti delle trattative private, oltre ai rappresentanti delle tre emittenti ancora in corsa, saranno l’ad De Siervo insieme alla commissione dei club formata da cinque società, ovverosia Atalanta (con l’ad Luca Percassi), Inter (con il legale Angelo Capellini), Lazio (con il patron Claudio Lotito), Napoli (con il patron Aurelio De Laurentiis) e Udinese (con il vicepresidente Stefano Campoccia). All’orizzonte c’è l’assemblea del 14 luglio, convocata in particolare perché il giorno precedente scadrà il termine per la presentazione delle offerte per i diritti tv della Coppa Italia, ma che, nel caso in cui le trattative private oggi andassero a conclusione, potrebbe rivelarsi decisiva anche per i diritti tv del campionato.

Se invece servisse più tempo, la data limite è quella del 2 agosto, visto che sono stati concessi 30 giorni da oggi: entro quel giorno infatti i club dovranno decidere se accettare le proposte o proseguire con l’apertura delle buste contenenti le offerte da parte dei sei soggetti interessati alla realizzazione del canale di Lega.