Si va quasi con ufficialità a depennare uno dei giocatori chiacchierati negli ultimi giorni ed in orbita azzurra. Infatti Micheal Folorunsho, che era nei piani di Monteboro, ha scelto una destinazione diversa e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma con il Verona di Baroni. Cosi come si diceva per l’Empoli, si attende prima che arrivi il prolungamento di contratto con il Napoli.

Un destino che non vuole che la società di Monteboro ed il romano classe ’98 si congiungano. Già nel 2019 il giocatore era stato cercato ma poi lo prese il Napoli per destinarlo da altra parte. In questa estate c’erano stati segnali importanti su un possibile accordo ma, come detto, nelle ultimo ore l’italo-nigeriano avrebbe fatto la sua scelta preferendo il gialloblù dell’Hellas. Salvo sorprese, già questa in parte lo è, questo sarà l’ultimo articolo sul calciatore ex Bari.