La stagione è di fatto iniziata. Nella giornata odierna si sono infatti tenute le prime visite mediche del primo gruppo di calciatori. Una prassi che ormai da anni si consuma presso la struttura dell’Ecomedica ad Empoli. Tra i primi volti ad arrivare quello di Baldanzi e Fazzini, con la speranza che la loro estate azzurra non si debba interrompere per motivi di mercato.

Le visite proseguiranno lungo l’arco di tutto il fine settimana per poi arrivare pronti al primo allenamento di lunedi sera. Ovviamente i nuovi elementi che si aggregheranno via via, andranno ad espletare questa situazione in futuro. Tra i giocatori oggi in elenco anche Crociata che rientra dal prestito al Cittadella. Come detto da lunedi si inizieranno gli allenamenti che per la prima parte verranno svolti in casa per poi vivere una seconda parte (la settimana prossima dovremmo saperne di più) all’estero.

Per la giornata di domani è attesa anche l’ufficialità delle prime due amichevoli che si giocheranno a Petroio.