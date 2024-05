Queste le parole del tecnico azzurro, Davide Nicola, al termine della gara persa con la Lazio a Roma:

C’è un po’ il rammarico di tornare a casa senza un punto? Soprattutto anche per quanto costruito dalla squadra…

” Di non aver segnato sicuramente si, e siamo anche un po’ indispettiti da questo punto di vista perchè la mole di gioco costruita è stata molta. Non dobbiamo cadere nella bramosia e nella maniacalità, perchè pensare in maniera ossessiva al dobbiamo fare gol, dobbiamo fare gol può essere controproducente. Dobbiamo mantenere il giusto impegno ed il giusto distacco emotivo. La prestazione è stato notevole, abbiamo dimostrato che tra noi e loro non c’era tutto quel distacco in classifica e meritavamo di raccogliere qualcosa da questa partita. Così non è stato, si accetta, a me interessa il percorso finale e la mia squadra oggi ha dato dimostrazione di crederci e di volersela giocare fino alla fine“

La squadra ha fatto vedere buone cose in difesa, c’è però da migliore qualcosa, magari sui calci da fermo?

” Indubbiamente quella dei calci piazzati, nonostante si sia cambiata anche la strategia nel modo di difendere, ci ha portato a subire in queste sedici partite, tre o quattro gol. Questo credo sia nell’ordine di quanto una squadra possa subire su un calcio pazziato. Oggi potevamo essere un po’ più reattivi. Da dire che anche loro non lo sono stati in alcune circostanze ma non hanno pagato dazio perchè poi qualcuno ci ha messo una pezza. Nella somma degli eventi della partita non sempre puoi fare tutto perfettamente, e quando succede si dovrebbe avere anche quel giusto episodio che ti gira a favore. Noi però non guardiamo alla fortuna ed alla sfortuna, guardiamo quello che dobbiamo creare ed il percorso che ancora dobbiamo fare.”

Perchè il cambio di Bastoni? Fin lì sembrava il migliore in campo della squadra…

” Bastoni è stato scelto perchè io lo ritengo un giocatore estremamente intelligente, dal punto di vista tattico c’era la possibilità di impiegarlo in un ruolo che lui aveva già fatto. Poi però ho scelto un proseguo tattico che vedesse assieme Cambiaghi e Cancellieri a ridosso di Caputo, per provare a conquistare con più facilità la profondità. Lui ha fatto ampiamente il suo dovere, anzi ha saputo conquistare anche delle situazioni davvero importanti. Lui sa che per noi è un giocatore importante ed avrà altre occasioni per mettersi in mostra, quindi deve soltanto gioire e non arrabbiarsi“

Caputo dal primo minuto come lo hai visto sul campo?

” Lui sta recuperando da un punto di vista fisico i movimenti li ha fatti molto bene. Si sarebbe meritato di trovare la soddisfazione personale che per noi avrebbe voluto dire segnale , magari addirittura andare in vantaggio.”

Continuerai a guardare sono a noi stessi, di qui alla fine, o anche le altre adesso hanno il loro significato?

” Certo, finchè dipende da noi dobbiamo essere concentrati solo su di noi. La prossima partita sarà molto importante, allora magari si potranno fare delle strategie anche per capire come arrivare all’ultimo, avendo anche un’idea più chiara di come rimanere in categoria. I ragazzi stanno davvero facendo davvero di tutto e meritano questa salvezza“